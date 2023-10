Trettebergstuen hevder hun aldri ble advart: – Det er feil, mener Støre

NTB

Anette Trettebergstuen sier at hun ikke ble advart om at hennes forståelse av habilitetsreglene var feil. – Det er feil, mener statsministeren.

Den tidligere kulturministeren Anette Trettebergstuen (Ap) skriver i sitt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at hun trodde hun kunne spille inn navn og foreslå folk hun var inhabil overfor, til verv, men at noen andre måtte stå for utnevnelsen.

Hun erkjenner i brevet at denne forståelsen var feil, men sier også at hun aldri ble advart, noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere har hevdet.

«Gitt at det gjennom ulike saker i mediene har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet. Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette», skriver hun i brevet.

Det samme ga hun uttrykk for overfor Dagens Næringsliv mandag.

Støre står på sitt

– Jeg har lest dette litt overfladisk, jeg har ikke hatt tid til å lese det, jeg vil ikke kommentere det, men det er feil, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 om DNs sak mandag.

– Vi er opptatt av å få fram realitetene i denne saken, hva det har handlet om, og hvorfor det var nødvendig å trekke den konklusjonen som var. Jeg har ingen annen interesse enn å gå etter det, sa han.

Det var på en pressekonferanse i sommer at Støre sa at Trettebergstuen hadde fått flere advarsler av sitt eget departement mot å foreslå venner hun er inhabil overfor.

– Hun har utnevnt to gode venner som hun er inhabil overfor, til verv i virksomheter i sin portefølje. Hun har også ved flere anledninger foreslått nære venner hun er inhabil overfor, til andre styrer og verv. Og dette har skjedd også etter advarsler fra departementet. Det dreier seg om viktige verv, med honorar opp mot 90.000 kroner, sa Støre da.

Trettebergstuen gikk i sommer av som kulturminister etter at habilitetsbruddene ble kjent.

– Nyanserer bildet

Leder Peter Frølich (H) i kontrollkomiteen sier Trettebergstuens forklaring er interessant.

– Kontrollkomiteen undersøker rutinene i departementet. Da er det viktig å få fastslått fakta om hva som skjedde. Opplysninger som dette er interessante, men jeg vil avvente svarene som Støre og Trettebergstuen gir i høringen før jeg gir ytterligere kommentarer, sier han til DN.

Saksordfører Grunde Almeland (V) i komiteen mener forklaringen nyanserer saken.

– Dette er en rekke overraskende opplysninger, og det nyanserer bildet en del mer enn det som kom fram på pressekonferansen innledningsvis, både fra statsministeren og fra Trettebergstuen selv, sier han til TV 2.