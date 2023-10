Donald Trump sammenligner seg selv med gangsteren Al Capone

USAs tidligere president Donald Trump vinker etter å ha snakket til pressen under den tredje dagen av den sivile bedragerirettssaken mot ham i New York 4. oktober 2023. Illustrasjonsfoto.

Den tidligere presidenten sier at han har blitt tiltalt flere ganger enn den verdenskjente mafiabossen.

Den amerikanske distriktsdommeren Tanya Chutkan, som leder Trumps føderale rettssak om valgfusk, utstedte restriksjoner på den tidligere presidentens ytringer og aktivitet på sosiale medier under en rettshøring mandag.

Donald Trump fikk spesifikt forbud mot å gå offentlig ut mot spesialrådgiver Jack Smith, ansatte i retten, aktorer og potensielle vitner.

Han fikk ikke forbud mot å hevde at rettsforfølgelsen er «politisk motivert» eller å kritisere president Joe Biden, noe dommeren sa var «kritiske friheter i henhold til First Amendment (USAs første grunnlovstillegg jour.anm)».

«Grunnlovsstridig»

Under et folkemøte i forbindelse med presidentvalget i 2024 argumenterte eks-presidenten for at kjennelsen var «grunnlovsstridig» og hevdet at Chutkan satte munnkurv på hans mulighet til å «kritisere folk».

– I dag har en dommer gitt meg munnkurv. Jeg kommer til å bli den eneste politikeren i historien som har fått munnkurv og ikke får lov til å kritisere folk. Kan dere forestille deg dette? Kan du forestille deg dette? Jeg får ikke lov til å kritisere folk. Det er så grunnlovsstridig, sa Trump.

Trump hevdet deretter at han var «den eneste som noensinne har blitt tiltalt», før han sammenlignet seg selv med Al Capone, skriver Newsweek.

– Jeg har blitt tiltalt flere ganger enn Alphonse Capone. Har noen har hørt om Al Capone? Al Capone, hvis du så på ham på feil måte, han var skikkelig tøff, ikke sant? fortalte Trump.

– Scarface, dere vet at de kalte ham Scarface. Han hadde et lite arr der, det var sikkert en liten ulykke, hvis du så på ham på feil måte skjøt han deg i hodet. Han ble bare tiltalt én gang, jeg ble tiltalt fire ganger, la han til.

Heksejakt

Videre i talen beklaget Trump seg over at han ikke kunne snakke «om ting som slemme mennesker gjør» på grunn av munnkurven, samtidig som han lovet at advokatene hans ville «anke veldig raskt».

Den tidligere presidenten har erklært seg ikke skyldig i alle tiltalepunktene og hevder at han er utsatt for en «heksejakt» og «valginnblanding».

Selv om Trump hevder noe annet, ble Capone tiltalt minst like mange ganger som ham selv og ble arrestert flere ganger før den kriminelle karrieren hans tok slutt.

Verdenskjent gangster

Capone, som en gang var kjent som «samfunnsfiende nummer 1», var en av USAs mest beryktede gangstere i tiden han ledet et kriminelt syndikat kjent som «Chicago Outfit» under forbudstiden.

Til tross for at Capone var mistenkt for flere drap og tilbrakte ni måneder i fengsel på grunn av en våpensak, tok hans tid som mafialeder først slutt da føderale myndigheter tiltalte ham tre ganger i 1931 for skatteunndragelse og forbudstids-relaterte anklager.

Capone ble dømt og ble en berømt innsatt i fengselet på Alcatraz Island utenfor San Fransisco. Han ble løslatt fra fengselet i november 1939, samtidig som han led av hjerneskade og andre helseproblemer forårsaket av syfilis. Capone døde av hjerteinfarkt i begynnelsen av 1947.

Trump har sammenlignet seg selv med Capone mer enn én gang, og har kommet med lignende kommentarer om tiltalen de siste ukene.

I et intervju i fjor hevdet den tidligere presidenten at han hadde vært gjennom «flere etterforskninger enn Al Capone, Jesse James og Billy the Kid til sammen».