Støre med frontalangrep på Dagbladet

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var åpenlyst misfornøyd med et spørsmål fra Dagbladet om mulighetene for maktkamp i Arbeiderpartiet.

Det var Dagbladets spørsmål som fikk statsministeren til å reagere. Avisens journalist stilte spørsmål om påstandene om at Støre bruker utenriksminister Anniken Huitfeldts avgang for å legge press på Høyre-leder Erna Solberg til å gjøre det samme.

– Hvordan skal vi tro på at du ikke bruker dette for å legge press på Erna Solberg, og hvorfor nevner du saken i det hele tatt hvis ikke? Er det hvordan Høyres leder oppfører seg som bestemmer hvem som skal sitte i Arbeiderpartiets regjering?

– Jeg sa det veldig klart. Som jeg kjenner Erna Solberg, har det null betydning for hennes vurdering hvordan jeg setter sammen mitt mannskap. Ferdig snakka. Hennes sak har stor betydning for hvordan folk ser på tillit til politikerne. Det har gjort saken i Arbeiderpartiet mer alvorlig fordi det er et grunnleggende tillitsspørsmål der ute. Da tar jeg mitt ansvar for mitt lag i dag.

– Dere skriver tøv

Så kom oppfølgingsspørsmålet som fikk Støre til å reagere da journalisten pekte på spekulasjonene om dårlig stemning og maktkamp i partiet.

– Frykter du maktkamp som følge av det du gjør nå, og at det er miljøer i partiet som ikke er enige med deg om at Anniken Huitfeldt ikke er noen som må spasere ut av regjering?

– Det kan det helt klart være der. Men la meg bare si til Dagbladet: Så mye tøv som dere har skrevet om forholdet mellom Anniken Huitfeldt og meg den siste uken, føler jeg er basert på kilder som er så langt fra virkeligheten, at du må gjerne fortsette å skrive om det, sa Støre.

I en SMS til Medier24 skriver politisk redaktør Lars Helle i Dagbladet:

– Tar ikke så tungt at statsministeren har et lite følelsesutbrudd, men håper han ikke gjør det til en vane å gå til den type angrep på mediene. Pressekonferansen som helhet bekreftet også at Dagbladet langt fra farer med tøv, noe også dagens utnevnelser bekrefter.

– Tull av Støre

Dagbladets kommentator Sondre Hansmark sier til egen avis at det er tull at Støre ikke bruker Huitfeldt-saken til å svekke Solberg og hevder å ha gode kilder på at det er nettopp det Støre ønsker.

Han sier at når Støre nå kaster Huitfeldt, blant annet med habilitetssaken som begrunnelse, legger det press på Solberg i hennes sak. Han kaller det Støres bidrag til at Høyre-lederen skal måtte trekke seg.

– Selvfølgelig spiller det inn at Erna Solberg har en pågående krise rundt ektemannen Sindre Finnes' aksjekjøp, samtidig som Huitfeldt har, ifølge Støre, en sak som er lik Solbergs sak i prinsipp, men ulik i omfang, sier Hansmark.