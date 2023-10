Derfor endret Støre regjeringen

– Endringene i regjeringen kan gi ny kraft fremover.

For første gang siden han tok over som statsminister i 2021, har statsminister Jonas Gahr Støre gjort egne rokeringer i regjeringen. Fra før var det ventet at flere statsråder ville bli byttet ut.

– I dag ser jeg fremover, sa Jonas på en pressekonferanse rett etter klokken 12 mandag.

– Halvveis inn i stortingsperioden har Vedum og jeg ønsket å gjøre endringer i laget vårt som kan gi økt kraft framover, sa han.

– I sum er dette en god blanding av kontinuitet, erfaring og fornyelse. Det er et godt lag for situasjonen akkurat nå.

Flere unge og ferske politikere får nå nye, store og viktige oppgaver.

– Det er flere fra en ny generasjon i norsk politikk som får ansvar og erfaring fra regjeringsarbeid, sa han.

– Det er gode kolleger som går ut av regjeringen. Til dere sier jeg takk, sa statsministeren til slutt til den fremmøtte pressen.

Videre innrømmet Støre at alle statsrådene som nå fratrer sine poster, har villet slutte i jobben.

– Derfor har de samtalene ikke vært enkle, men det er samtidig et uttrykk for at de har hatt stor arbeidskapasitet, vilje og motivasjon til å jobbe for oss. Det tror jeg de tar med seg til Stortinget, sa han.

Skrøt av Huitfeldt

Den kanskje mest oppsiktsvekkende endringen er at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) blir erstattet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Barth Eide har tidligere erfaring både som utenriksminister og forsvarsminister.

– Barth Eide kjenner jobben godt, for han har hatt den før, fastslo statsaministeren.

– Jeg vet han vil viderefører den gode jobben Anniken Huitfeldt har gjort ute i verden. Og jeg vet de to har snakket godt sammen de siste dagene.

Flere medier har den siste uken meldt at Huitfeldt var på vei ut. En av grunnene skal være bråket rundt habilitetssakene.

Om utenriksministerens avgang sa Støre:

– Anniken har vært en trygg og god utenriksminister for Norge. Hun har måttet håndtere en fullskala krig i Europa, og nå en krig i Midtøsten.

– Så har jeg sagt at dagens endring er en blanding av kontinuitet og fornyelser. Hennes avgang åpner for at vi får nye krefter inn. Sakene om kjøp og salg av aksjer og habilitet er en del av, men ikke hele, bakgrunnen for hennes avgang, sa Støre.

I sommer gikk Ap-veteranen selv ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun innrømmet at hun ikke hadde oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om Flems aksjehandler.

– Men som jeg sa i august: jeg tror på Annikens versjon. Men siden august har to nye forhold kommet til. Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, selv om Solbergs sak er langt mer omfattende. For det andre har vi hatt et valg der kjøp og salg av aksjer åpenbart har påvirket velgerne, sa Støre.

– Vi er samtidig enige i at den saken er alvorlig, og den saken ligger nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Støre.

Men statsministeren er klar på at han ikke kaster Huitfeldt ut av regjeringen i håp om at det vil utløse en reaksjon fra Erna Solberg.

– Jeg ser spekulasjoner i mediene på at dette er noe vi gjør for å ramme Erna Solberg. Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Arbeiderpartiets regjeringslag, sier Støre.

Støre avviste også at det var ondt blod mellom ham og Huitfeldt, selv om han medga at hun ønsket å fortsette som utenriksminister.

– Annikens reaksjon og håndtering av denne beskjeden står det respekt av, la han til.

Skjæran ut – Myrseth inn

Andreas Bjelland Eriksen blir ny klima- og miljøminister etter Barth Eide. Han har siden oktober 2021 vært statssekretær både for Støre på Statsministerens kontor og for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Nå jobber han 50 prosent for hver av dem.

Også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran trer ut av regjeringen. Den tidligere Ap-nestlederen blir erstattet av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms. Myrseth er tidligere fiskeripolitisk talsperson for Ap.

Brenna bytter plass – Nordtun tar over

Ap-nestleder Tonje Brenna bytter post og går fra Kunnskapsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet, som er et viktig departement for Arbeiderpartiet. Det betyr at arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) fratrer stillingen.

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tar over som kunnskapsminister etter Brenna. Nordtun blir ansett som en stigende stjerne i partiet og har fått flere tunge oppgaver de siste årene, blant annet som leder av Aps energiutvalg.

I tillegg oppretter Støre et nytt departement: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Det skal ledes av Karianne Tung (Ap) fra Trøndelag. Hun har vært daglig leder for interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port i tre år.

Gjelsvik blir erstattet

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum beholder samme mannskap, med unntak for én: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går av som kommunal- og distriktsminister. Han blir erstattet av partikollega Erling Sande.

Gjelsvik har vært kommunal- og distriktsminister siden april 2022. Han overtok da for Bjørn Arild Gram (Sp), som ble forsvarsminister. 44 år gamle Sande er i dag stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Støres nye regjering består nå av 20 ministre, 12 fra Arbeiderpartiet og 8 fra Senterpartiet.

Fjerner «olje» fra departement

Mandag ble det også klart at Olje- og energidepartementet fra 1. januar 2024 skal hete Energidepartementet.

Departementet vil ha de samme ansvarsområdene som i dag, presiserer statsminister Jonas Gahr Støre.

– En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden framover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken, ikke bør fremheve noen energikilder særskilt, sier Støre i en pressemelding.

Fra samme dato bytter Terje Aasland (Ap) tittel fra olje- og energiminister til energiminister.