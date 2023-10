Trettebergstuen avviser Støre-advarsler

Anette Trettebergstuen sier til Dagens Næringsliv (DN) at hun aldri ble advart mot venneutnevnelser av statsminister Jonas Gahr Støre.

Den avsatte kultur- og likestillingsministeren fastholder overfor Dagens Næringsliv at hun fulgte vanlig praksis fra Kulturdepartementet, og aldri fikk noen advarsler i forkant, stikk i strid med hva statsminister Jonas Gahr Støre selv påpekte på sin pressekonferanse like etter hennes avgang.

Anette Trettebergstuen måtte gå av som kulturminister i slutten av juni da det ble klart at hun hadde gitt og foreslått styreverv til tre forskjellige venner. Like etter at Trettebergstuen selv holdt sin gråtkvalte pressekonferanse der hun innrømmet feil, holdt statsminister Støre selv en pressekonferanse der han påpekte at praksisen hadde skjedd tross advarsler fra departementet. Han bruker dette som argument for at forskjellen på habilitetssakene til Trettebergstuen og Tonje Brenna. Sistnevnte måtte ikke gå av som statsråd.

– Både i omfang og i det forholdet at Anette Trettebergstuen har vært helt klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så utnevner, ikke bare en gang, men to ganger, og noen ganger på klart råd om at det ikke er innafor, sa Støre på spørsmål fra pressen.

Se video: En gråtkvalt Trettebergstuen gikk av som minister tidligere i år

Your browser doesn't support HTML5 video. Trettebergstuen om feil rundt habilitetsvurdering Les mer Lukk

Avviser advarsler

Til DN sier Trettebergstuen nå at hun aldri fikk noen advarsler om praksisen, som hun fortalte at var vanlig i Kulturdepartementet.

– Nei. Det har ikke vært noen advarsler. Men det er uansett mitt ansvar at praksisen er rett i forhold til regelverket, sier hun i en epost til DN. Også hennes daværende statsekretærer Gry Haugsbakken og Odin Bohmann sier til avisen at det ikke ble gitt noen advarsler.

Trettebergstuen har ikke noen kommentarer til avisen om hvorfor Støre sa på sin pressekonferanse at hun hadde fått flere advarsler.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Statsminister Jonas Gahr Støre viste til håndbok for politisk ledelse isin pressekofneranse like etter det ble klart at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen går av som statsråd som følge av alvorlige feil i håndtering av habilitet. Les mer Lukk

Dragkamp i hemmelige møter

I forkant av pressekonferansen skal det ifølge DN ha vært hektisk møtevirksomhet mellom SMK, Kulturdepartementet og Trettebergstuens statssekretærer, blant annet om ordlyden i talen. Ifølge DN blir det en drakamp om hvilke adjektiver som skal brukes.

«I Kulturdepartementet er opplevelsen at adjektiver og beskrivelser som skal gjøre det «verst mulig» for Trettebergstuen tas inn i talepunkter og pressemelding i utkastene fra SMK», skriver Dagens næringsliv.

Det er først sent kvelden i forveien av pressekonferansen det blir klart at Trettebergstuen må trekke seg, og ikke bare opplyse om forholdene. SMK skal ha krevd at Trettebergstuen bruker enten «svært alvorlige feil» eller «flere grove feil» om habilitetsfeilene. Trettebergstuen selv og hennes rådgivere ville bruke samme formulering som Brenna brukte, og omtale feilene som «alvorlige».

Kulturdepartementet bekrefter overfor DN at de redegjorde for departementets praksis i møtene med SMK og avviser Trettebergstuens beskrivelse av når man måtte ut av drodleprosessen i forbindelse med utnevnelse av navn til styrer og embetsverk.

Statssekretær Kristoffer Thoner bekrefter overfor DN at det var flere interne møter på SMK i forbindelse med Trettebergstuens avgang, men vil ikke kommentere hva som kom frem på disse interne møtene.