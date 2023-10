Finlands tidligere president og fredsprisvinner Martti Ahtisaari er død

NTB

Den tidligere finske presidenten og fredsprisvinneren Martti Ahtisaari er død. Han ble 86 år gammel.

Han døde klokken 06.40 mandag morgen i Helsingfors, opplyser den finske kringkasteren Yle.

Ahtisaari var en finsk diplomat og politiker for det finske sosialdemokratiske partiet. Han var Finlands president fra 1994 til 2000.

I 2008 ble Ahtisaari tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid som fredsmegler i en rekke konflikter, deriblant i Aceh-provinsen i Indonesia. I tillegg nevnte Nobelkomiteen hans innsats for Namibias uavhengighet og løsning på Kosovo-konflikten. Han var også svært involvert i fredssamtaler i Nord-Irland, Sentral-Asia og på Afrikas Horn.

Gjennom sin karriere har Ahtisaari i tillegg hatt en rekke FN-verv. At han hjalp Namibia i veien mot uavhengighet, noe landet fikk i 1990 som en av de aller siste statene i Afrika, førte til at Ahtisaari ble utnevnt som æresborger.

Den finske diplomaten var også en stor forkjemper for at Finland skulle bli med i forsvarsalliansen Nato, noe han tok til orde for allerede i 2014, ifølge Yle.

Ahtisaari fikk Nordens språkpris i 2015, men trakk seg fra offentligheten i 2021 på grunn av demens.