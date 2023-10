Store demonstrasjoner utenfor Stortinget – én person pågrepet

Politiet er utenfor Stortinget der Med Israel for Fred (MIFF) holder en støttemarkering. Der har det også oppstått motdemonstrasjoner. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Politiet pågrep minst én person og anholdt flere etter markeringer for Israel og Palestina på Eidsvolls plass utenfor Stortinget søndag ettermiddag.

Israel-markeringen, som ble arrangert av Med Israel for Fred (MIFF), startet klokken 16. Kort tid etter startet det også en markering for Palestina på samme sted.

NTBs fotograf på stedet meldte at det var omtrent 20 politibiler til stede, samt politihunder- og hester.

Politiet opplyser på X at totalt tre personer ble pågrepet eller anholdt og kjørt i arresten. Ingen personer ble fysisk skadd under markeringene.

– Én av de tre ble pågrepet for å ha klargjort en stein. Da politiet tok kontroll over situasjonen, blandet en annen person seg inn. Vedkommende ble også pågrepet, opplyser innsatsleder Svein Arild Jørundland i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sylvi Listhaug (Frp) holder en appell under en støttemarkering for Israel utenfor Stortinget søndag. Les mer Lukk

Flere anholdt

– Flere personer ble anholdt, blant annet for å ha hindret en offentlig tjenesteperson og ordensforstyrrelse, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Totalt ble mellom fem og ti personer bortvist fra området, skriver politiet på X.

Stokkli sier at det var omtrent 500 personer på Israel-markeringen, og 50 personer på Palestina-markeringen. De fremmøtte på Israel-markeringen forlatt stedet i 18-tiden.

– Alt i alt har ting gått greit for seg. Det har vært to markeringer og litt uro, men vi har hatt kontroll hele tiden. Vi blir igjen i bybildet nå for å passe på, sier operasjonslederen.

Politiet opplyste før markeringene at de hadde satt inn ekstra ressurser.

Listhaug og Myrland holdt appeller

Frp-leder Sylvi Listhaug, KrFs Dag-Inge Ulstein, Venstres Ola Elvestuen og Høyres Ingjerd Schou var blant talerne på Israel-markeringen. Det var også MIFF-leder Conrad Myrland.

– Terrororganisasjonen Hamas med sin nedslakting av tilfeldig ofre. Det er det verste angrepet på jøder, siden den andre verdenskrig og holocaust, sa Listhaug under sin appell.

– Hamas må vekk, sa Listhaug til jubel fra publikum.

Hun mener pengestrømmen til de palestinske områdene bør stanses til det er kontroll på hva de går til.

– La meg være tydelig. Fremskrittspartiet mener sivile drap og lidelser må unngås på begge sider. Norge må fortsette å bidra med nødhjelp, men vi må stoppe all kontakt med terrororganisasjonen Hamas, sa Frp-lederen.