Medier: Støre henter Kari Nessa Nordtun til regjeringen

NTB

Kari Nessa Nordtun (Ap) blir ifølge flere medier hentet inn i Jonas Gahr Støres (Ap) regjering. Det blir ikke Ingunn Trosholmen (Ap), ifølge NRK og Dagbladet.

Statsrådsendringen blir meldt av NRK og Dagbladet. Også VG har tidligere meldt at Nessa Nordtun har vært aktuell, men ikke fått det bekreftet at hun skal inn.

Nessa Nordtun er avtroppende Stavanger-ordfører. Hun er ifølge Dagbladet og NRKs opplysninger aktuell både som næringsminister og klima- og miljøminister, avhengig av hva nåværende næringsminister Jan Christian Vestre bestemmer seg for.

Aftenbladet og NRK meldte fredag at Nessa Nordtun var på bakgrunnssjekk hos SMK.

Både Dagbladet og NRK gjentar også det andre medier tidligere har meldt, om at Espen Barth Eide (Ap), nåværende klima- og miljøminister, tar over for Anniken Huitfeldt (Ap) som utenriksminister. Ap-nestleder Tonje Brenna, nåværende kunnskapsminister, skal ifølge flere medier overta Arbeidsdepartementet.

Tidligere lørdag meldte flere medier at avtroppende Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) også var på vei inn i regjeringen. Nå melder imidlertid både NRK og Dagbladet at de har opplysninger om at det ikke stemmer allikevel.

Ifølge Dagbladet var Trosholmen opprinnelig tenkt en statsrådspost, men har siden blitt vraket.

Endringene skal ifølge flere medier skje mandag.