Stor Palestina-støttedemonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet i Oslo

NTB

Flere tusenvis av mennesker samlet seg utenfor Utenriksdepartementet lørdag for å vise sin støtte til Palestina.

– Kjære palestinavenner. Det er vondt å stå her i dag. Den siste uken har israelske myndigheter bombet dette landområdet [Gaza] med over 6000 bomber. De har sluppet ned bomber på et område, som er mindre enn Oslo, som har en befolkning på over 2,3 millioner mennesker, sa nestleder Marian Hussein i SV til de fremmøtte, ifølge TV 2.

Tusenvis av demonstranter hadde møtt opp med Palestina-flagg bannere der det sto «Stopp folkemord i Gaza». Demonstrantene oppfordret blant annet til en boikott av Israel, samt at blokaden av Gaza skal opphøre.

Nevnte Hussein, Palestina-komiteens Line Khateeb og Rødts Seher Aydar var blant appellantene.

Etter å ha holdt appeller utenfor Utenriksdepartementet, gikk demonstrantene i tog nedover mot rådhusplassen. Politiet sier at demonstrasjonen så langt har gått for seg uten problemer.

– Det er mye folk, men det går for seg stille og rolig uten uønskede hendelser, sier operasjonsleder Sven Martin Ege til NTB.

Han understreker at politiet har nok mannskap på plass for å håndtere den store folkemengden som har møtt opp.

– Vår oppgave er for å sørge for at arrangementet går fint for seg og at ytringsfriheten blir overholdt, sier Ege.

Søndag skal organisasjonen MIFF (Med fred for Israel) holde sin egen demonstrasjon utenfor Stortinget.