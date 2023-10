Regjeringen fordømmer Israels blokade av Gaza

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Israel har rett til å forsvare seg, men fordømmer tiltakene landet nå retter mot sivile i Gaza.

– Det er en oppskrift på så store lidelser, med enorme humanitære konsekvenser, at vi må si tydelig ifra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at Israel ber sivile evakuere Gaza by.

Til NRK og TV 2 sier han at regjeringen nå fordømmer blokaden og tiltakene som rettes mot sivile. Israel ba fredag morgen innbyggerne i Gaza by om å flykte sørover og advarte om at det vil skje militære operasjoner, noe som blir tolket som en antydning om en nær forestående bakkeinvasjon. Statsministeren sier det ikke lar seg gjøre å evakuere 1,1 millioner mennesker.

– Det er en umulig operasjon. Norge kan si i dag at vi fordømmer blokaden og tiltakene som rettes mot sivile i Gaza. Vi har hele tiden sagt at Israel har rett til å forsvare seg, men det er også klare regler for hvordan slikt forsvar kan utføres. Det å evakuere en million mennesker på et område med to millioner er vanskelig å se for seg, sier Støre.

Kollektiv avstraffelse

Dermed gjentar han fordømmelsen som kom fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Politisk kvarter fredag morgen.

– Når de ber så mange mennesker om å flytte på seg, når de ikke får tilgang til mat og medisiner, så er jo det nødvendig, sa Huitfeldt i debatt med SV-leder Kirsti Bergstø.

Huitfeldt kaller situasjonen dramatisk og understreker at Israel bryter humanitærretten dersom de ikke gir tilgang til mat og medisiner som del av en kollektiv avstraffelse.

– Israel har rett til å forsvare seg selv, men de kan ikke komme med alle mulige virkemidler, sier utenriksministeren.

Ingen hindringer på Vestbredden

Hva Israel har planer om å gjøre, vil hun ikke si noe konkret om.

– Jeg synes det er litt unaturlig å gå inn i spekulasjoner om hva som kommer til å skje, men det kan bli svært, svært krevende, sier Huitfeldt.

Hun peker på at Gaza ikke lenger har strømforsyning.

– Da får de ikke opp vann engang. Det er dramatisk, og det kan bli enda mye verre hvis det blir militær aksjon og mennesker ikke vet hvor de skal flykte. Det er allerede 300.000 som er ute av hjemmene sine.

Samtidig understreker Huitfeldt at Israel ikke legger hindringer for Norges arbeid på Vestbredden, og at hun har snakket med statsminister Benjamin Netanyahu, som er glad for arbeidet Norge gjør.