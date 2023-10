Huitfeldt: – Jeg fordømmer blokaden av Gaza

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier på NRKs Politisk kvarter at hun fordømmer Israels blokade av Gaza.

– Når de ber så mange mennesker om å flytte på seg, når de ikke får tilgang til mat og medisiner, så er jo det nødvendig, sa Huitfeldt i debatt med SV-leder Kirsti Bergstø.

Huitfeldt kaller situasjonen dramatisk og understreker at Israel bryter humanitærretten dersom de ikke gir tilgang til mat og medisiner som del av en kollektiv avstraffelse.

– Israel har rett til å forsvare seg selv, men de kan ikke komme med alle mulige virkemidler, sier utenriksministeren.

Israel ba fredag morgen innbyggere i Gaza by om å flykte sørover.

Samtidig understreker Huitfeldt at Israel ikke legger hindringer for Norges arbeid på Vestbredden, og at hun har snakket med statsminister Benjamin Netanyahu, som er glad for arbeidet Norge gjør.