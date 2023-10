Strømprisene: Norge må trolig leve videre med smitte fra Europa-priser

Administrerende direktør for SINTEF Energi og leder for strømprisutvalget Inge Røinaas Gran (t.v.) leverer sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Regjeringen går trolig ikke inn for noen drastiske grep for å begrense strømprissmitte fra Europa. Men drastiske grep er det eneste som virker, ifølge utvalg.

– Norsk strømpris har fulgt europeisk kraftpris veldig tett i svært mange år, og kommer til å fortsette å gjøre det med mindre man gjør veldig drastiske tiltak, sier leder i strømprisutvalget, Inge Gran, til NTB.

Tirsdag leverte han en 261 sider lang rapport til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Gran understreker at alle tiltak kommer med en pris, og at politikerne må veie dem opp mot hverandre.

– Jeg pleier å si at du kan få så billig strøm du bare vil, så lenge du betaler nok. Så det er jo helt klart mulig, hvis politikerne ikke hadde noen andre mål enn det – å få til lave strømpriser, sier Gran.

Kan være EØS-handlingsrom

Utvalget konkluderer med at et eget prisområde rundt utenlandskablene ikke vil bidra til å hindre prissmitte fra Europa. Et annet tiltak, eksportregulering, vil heller ikke være særlig effektivt, med mindre man nesten kutter all kraftutveksling, ifølge utvalget.

Utvalgslederen mener imidlertid det kan ligge et handlingsrom i EØS-avtalen for å begrense eksporten mer.

– Det kan alltid være mer handlingsrom enn man kanskje først tror. Det vil man ikke kunne konkludere med uten å bestemme seg for å utfordre det og eventuelt få en rettssak, sier han.

Et viktig budskap fra utvalget er at kraftoverskudd vil bidra til lavere strømpriser i Norge.

Frp: Reguler eksporten

Frps energipolitiske talsperson, Marius Arion Nilsen, mener tiden er kommet for å heve stemmen overfor Europa.

– Hovedkonklusjonen er at vi trenger et større kraftoverskudd i Norge for å få redusert prisene. Måten vi får til større kraftoverskudd på, er mer kraft, selvfølgelig. Men også en fornuftig eksportregulering, sier Nilsen til NTB.

Han peker på at land som Tyskland mater mye uregulert kraft fra vind og sol inn i samme system som oss.

– Vi må faktisk tørre å heve stemmen og si at «dere får ta ansvar for egen forsyningssikkerhet og egen kraft». Selvfølgelig skal vi bidra, men vår kraft er verdifull kraft, det er regulert kraft. Deres kraft er rest-kraft, som de må kvitte seg med når det blåser og solen skinner, så det er ikke en så verdifull kraft, sier han.

Aasland: – Mer kraft, mer nett

Olje- og energiminister Terje Aasland varsler foreløpig ikke noen drastiske grep overfor EU. Han peker i stedet på tiltak som strømstøtte og fastprisavtaler rettet mot strømkunder i Norge.

– Vi må passe på at det er harmoni i dette, sånn at det ene tiltaket ikke ødelegger for det andre. Og utvalget er jo ikke i tvil i sin anbefaling om at det som på sikt er den riktige løsningen, er å bygge ut mer kraft, mer nett, sier Aasland til NTB.

Han sender nå rapporten fra strømprisutvalget ut på høring, men lover også å følge den opp umiddelbart.

– Er det tiltak som ligger i utvalgets rapport som vi raskt kan innføre, så gjør vi det, sier han.