Oslo: Høyre og Venstre har invitert Frp og KrF til samarbeidssamtaler

NTB

Høyre og Venstre har torsdag invitert Fremskrittspartiet og KrF til å forhandle om en politisk samarbeidsavtale i Oslo.

De fire partiene skal møtes fredag klokken 14 for å forhandle om et forpliktende politisk samarbeid. Møtet blir holdt på Høyres hus.

Oslo Frp åpnet tidligere i uka opp for å samarbeide med Høyre og Venstre til tross for at Venstre har utelukket å sitte i et byråd med dem.

Høyre og Venstre har den siste tiden forhandlet om en byrådsplattform. De to partiene har imidlertid ikke bystyreflertall, og en samarbeidsavtale med Frp og KrF vil dermed være nødvendig for å gi et framtidig byråd større politisk gjennomslagskraft.