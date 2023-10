Medier: Statsrådsbytter kan komme mandag

Det kan komme endringer i regjeringen tidlig neste uke, erfarer flere medier. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringen under åpningen av Stortinget tidligere i uka. Foto: Terje Pedersen / NTB / POOL

NTB

Allerede på mandag kan det hende statsminister Jonas Gahr Støre offentliggjør endringer i regjeringen, ifølge flere medier.

Både Dagbladet og Dagens Næringsliv melder at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan komme til å foreta endringer allerede på mandag, eventuelt på tirsdag.

Støre skal blant annet ønske å bytte ut utenriksminister Anniken Huitfeldt, ifølge Dagbladet, som baserer sin sak på lukkede kilder. Ifølge avisen forberedes det nøkkeloverrekkelse i minst ett departement mandag, men det åpnes for at tirsdag er et alternativ.

Kilma- og miljøminister Espen Barth Eide skal angivelig være kandidat til å etterfølge Huitfeldt. Han har tidligere vært både forsvarsminister og utenriksminister.

Ifølge Dagens Næringsliv og NRK kan regjeringen bli utvidet med en digitaliseringsminister. Avisen erfarer at det kan bli Karianne Tung fra Trøndelag som får jobben.

Ifølge VG kan Ap-nestleder Tonje Brenna være på vei fra Kunnskapsdepartementet og over til ny post som arbeidsminister, jobben som Marte Mjøs Persen har i dag.

NTB har ikke fått bekreftet om det skal foretas endringer i regjeringen til uka eller i hvilke departementer det i så fall kan komme endringer.