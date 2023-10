Omvalget i Moss skal holdes 27. november

NTB

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bestemt at omvalget i Moss til fylkestingsvalget skal holdes 27. november.

– Det har vært viktig for både departementet, Moss kommune og Viken fylkeskommune å få fastsatt en dato for omvalget som er praktisk gjennomførbar, og som gjør at det nye fylkestinget i Østfold har tid til å konstituere seg før årsskiftet, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding.

Hun opplyser at det nå jobbes videre med de praktiske forberedelsene og informasjonsarbeid.

Det blir forhåndsstemming innenlands fra mandag 13. november til og med fredag 24. november. Velgere bosatt i utlandet kan forhåndsstemme fra mandag 6. november til og med fredag 17. november.