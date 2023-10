Putin tilbyr at Russland kan forhandle om fred mellom Israel og Hamas

Han er øverste ansvarlig for den blodigste krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Nå foreslår han at Russland kan innta rollen som fredsmekler.

Det oppsiktsvekkende forslaget kom da den russiske presidenten talte under en energikonferanse i Moskva onsdag, melder Sky News og Express.co.uk.

Da Putin fikk direkte spørsmål om han ville gå inn for å mekle mellom Israel og Hamas, svarte Putin dette:

– Vel, hvorfor ikke? Vi har hatt veldig stabile forretningsforbindelser med Israel, og vennlige forbindelser med Palestina i flere tiår. Våre venner vet om dette, og Russland kan også gi et bidrag til fredsprosessen, sa Vladimir Putin.

Putin legger skylden på USA



Tirsdag uttalte Putin seg for første gang om den pågående krigen mellom Israel og Hamas, som allerede har kostet mange mennesker livet. Putin la skylden for konflikten på Vesten, og spesielt USA.

– Jeg tror folk flest vil være enig med meg i at dette er et klart eksempel på mislykket amerikansk politikk i Midtøsten, sa Putin etter et møte med Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani i Moskva.

– Russland snakker med begge sider i konflikten

Ifølge The Independent tar også Kreml-talsperson Dmitrij Peskov til ordet for at Russland kan spille en sentral rolle for å få partene til forhandlingsbordet.

– Russland snakker med begge sider i konflikten, og vil forsøke å bli involvert i løsningen. Vi har til hensikt å fortsette å anstrenge oss og spille vår rolle når det gjelder å yte bistand til å søke måter til å finne en løsning, sier Peskov, som advarer om at konflikten risikerer å spre seg til andre land.

Russiske jøder latterliggjøres på russisk TV



På russisk stats-TV blir titusenvis av russiske jøder, som dro til Israel etter Russlands invasjon av Ukraina for å unngå mobilisering, latterliggjort, skriver The Guardian.

Presidenten for Dumaen, Vjatsjeslav Volodin, sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2016.

I en henvendelse til det russiske parlamentet onsdag sa Vyatsjeslav Volodin, speaker i den russiske Dumaen, at russere som flyktet fra landet burde siktes for forræderi og sendes til arbeid i gruver.

Pinchas Goldschmidt, som fungerte som sjefsrabbiner i Moskva i nesten 30 år inntil han flyktet fra landet på grunn av sin motstand mot Ukraina-krigen, sier dette til avisen:

– Israel har alltid vært nøye med å opprettholde et godt forhold til Moskva gitt Russlands store jødiske samfunn og dets innflytelse over Syria, sier Goldschmidt.

– Det er i Russlands interesse å oppildne til krig



Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, mener Russland tjener på konflikten.

– Det er i Russlands interesse å oppildne til krig i Midtøsten, skape nye kilder til lidelser og svekke verdens fellesskap. Det skaper splid og hjelper Russland med å underminere frihet i Europa, advarer Zelenskyj.

Russland og Den arabiske liga sier de vil jobbe for å «stoppe blodsutgytelsen» i Israel og på Gazastripen, ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Jeg er sikker på at Russland og Den arabiske liga vil samarbeide for å stanse blodsutgytelsen, sa Lavrov etter møtet med lederen for Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, i Moskva.