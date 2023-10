Utvalg: Norge må kutte alle kabler for å unngå europeiske strømpriser

Administrerende direktør for Sintef Energi og leder for strømprisutvalget Inge Røinaas Gran presenterte utvalgets rapport på Kulturhuset i Oslo torsdag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Vi unngår ikke prissmitte fra Europa hvis vi ikke kutter praktisk talt alle utenlandskablene, ifølge utvalget som har vurdert hva vi kan gjøre med strømprisene.

Det viktigste virkemiddelet mot høye strømpriser er mer kraftproduksjon, synes å være den viktigste konklusjonen til utvalget som torsdag overleverte rapporten Balansekunst til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Vi unngår ikke prissmitte fra Europa, noe som i vinter ga skyhøye strømpriser her i landet, uten å isolere oss nær sagt fullstendig, ifølge utvalget. Det peker på at prissmitten skyldes utenlandskablene.

Bare hvis vi kutter dem, vil vi unngå prissmitte, ifølge utvalgets leder, administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi.

– Analysene viser at vi må ha en veldig betydelig reduksjon i overføringskapasiteten, tilnærmet at Norge må i øymodus, hvis vil ikke skal ha den prissmitten som gjør at vi i stor grad følger de europeiske kraftprisene, sa han.

Se video: Her blir partilederen brått avbrutt

Your browser doesn't support HTML5 video. Her blir partilederen brått avbrutt

– Det er noen av tiltakene som er svært vanskelige å gjennomføre innenfor gjeldende regelsett, poengterte Gran.

Strømprisutvalget kommer ikke med anbefalinger til politiske grep, men gjennomfører en omfattende og grundig analyse av kraftsituasjonen, framtiden og tilgjengelige virkemidler.

Lover raske tiltak

Rapporten blir sendt på høring umiddelbart. Regjeringen setter en høringsfrist på to måneder og lover ekspeditt gjennomføring av tiltak

– Her er det tiltak som kan settes inn forholdsvis raskt for å bedre situasjonen. Og det har regjeringen til hensikt å gjøre, sa statsråden under pressekonferansen.

Ekspertutvalget har fått i oppgave å vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Aasland framholdt under pressekonferansen at regjeringen vil utforske og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen, men var ikke mer konkret enn som så.

– Med bakgrunn i den ekstraordinære perioden i kraftmarkedene var det viktig for regjeringen å få en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med dagens prinsipper for prisfastsettingen i ulike deler av kraftmarkedet, sier han i en pressemelding.

Kraftoverskudd avgjørende

Hovedoppgaven til utvalget har vært å vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser på kort og lang sikt, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. For å få til dette har de blant annet analysert en rekke forslag til tiltak.

Gjentatte ganger ble behovet for kraftoverskudd på lang sikt – gjennom utbygging av ny produksjon av fornybar kraft – er avgjørende for at vi skal ha lave og forutsigbare strømpriser her i landet.

Allerede i 2027 får kraftunderskudd i Norge, ifølge Statnett.

– Det markedsbaserte desentraliserte engrosmarkedet for kraft bør bestå som fundament framover. Det er ikke noe man kan gjøre med prismekanismene som kan ta ned engrosprisene kraftig uten at vi har kraftoverskudd i Norge. Forbruket må være lavere enn produksjonen, sa Gran.

– Energieffektivisering er ikke nok. Det krever ny produksjon av fornybar kraft, understreket han.