Høyre faller tilbake på oktobermåling

Høyre faller på en partimåling for oktober etter avsløringene om aksjehandelen til partileder Erna Solberg, som har gjort henne inhabil i flere saker i de åtte årene hun var statsminister.

NTB

Høyre faller med 3,2 prosentpoeng på en partimåling for oktober. Det skjer etter avsløringene om aksjehandelen til partileder Erna Solbergs ektemann.

Sindre Finnes' aksjehandel under Solbergs periode som statsminister har gjort henne inhabil i flere saker. Partiet er likevel størst med 25,1 prosent oppslutning på FriFagbevegelses første måling etter kommune- og fylkestingsvalget.

Også Arbeiderpartiet går tilbake med 1,4 prosentpoeng til 19,3 prosent, mens SV går fram 2,7 poeng til 9,9 prosent.

Det gjør at avstanden mellom de to blokkene i norsk politikk ikke har vært mindre siden september 2022, ifølge målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå og Dagsavisen.

Høyres første nestleder, Henrik Asheim, mener likevel at dette er en god måling for partiet.

– Vi holder oss rundt valgresultatet for en måned siden. Det var vårt beste valg på 99 år, hvor vi også ble landets største parti, sier han til FriFagbevegelse.

Valgforsker Johannes Bergh mener også at Høyre klarer seg bra etter forholdene. Han påpeker at Aps fallende oppslutning antakeligvis henger sammen med at partiet er rammet av lignende habilitetssaker.

Resultatene for alle partiene med endring fra september i parentes:

Høyre 25,1 (-3,2), Ap 19,3 (-1,4), Frp 13,3 (+0,3), SV 9,9 (+2,7), Sp 7,6 (+1), Venstre 5,2 (+0,1), Rødt 4,7 (+0,2), MDG 3,8 (+0,1), KrF 3,6 (-0,2) og andre 7,5 (+0,4).

1000 personer er intervjuet mellom 3. og 9. oktober, og feilmarginen er på mellom 1 og 3 prosentpoeng.