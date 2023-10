Fosen-aksjonistene i Stortinget – joiker i vandrehallen

NTB

Rundt 20 aksjonister satt seg onsdag ned i vandrehallen på Stortinget. Der joiket de i protest mot vindparken på Fosen-halvøya i Trøndelag.

Siden morgentimene har Fosen-aksjonistene blokkert Karl Johan med lavvoer og aktivister. Nå har 20 aktivister satt seg ned i vandrehallen på Stortinget og joiker i protest, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding.

Rødts Geir-Asbjørn Jørgensen bekrefter at det er hans parti som har invitert demonstrantene inn.

– Ansvaret for å stanse menneskerettighetsbruddet ligger også hos Stortinget. At det har fått gå to år uten at Fosen-saken er løst, er kritisk for rettsstaten Norge og for hele demokratiet, sier artist, skuespiller og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.

Støre til stede

Demonstrantene protesterer mot statens manglende tiltak for å stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen. Det har nå gått to år siden Høyesterett fastslo at vindkraftanleggene på Fosen-halvøya i Trøndelag var etablert i strid med reindriftssamenes menneskerettigheter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er onsdag i Stortinget for å delta i den muntlige spørretimen.

Fosen-saken er blant temaene under seansen.

Rødt inviterte aksjonistene

– Vi nekter å la det bli stille. Vi er her fortsatt. Derfor setter vi oss her inne på Stortinget og fyller bygget med joik. Vi vil vise den massive kraften som fortsatt er i kampen for Fosen og samenes grunnleggende rettigheter, sier hun.

Det er ikke lov med politiske markeringer inne i vandrehallen, poengterer Dagbladet , som har opplysninger om at sikkerhetsansvarlige på Stortinget mener de mangler kontroll over situasjonen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani leder spørretimen og var ikke umiddelbart tilgjengelig til å kommentere situasjonen overfor NTB.

Aasland: – Riving er ikke aktuelt

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at det er regjeringens ansvar å finne en løsning i Fosen-saken. Men han vil ikke love riving av vindturbinene nå.

Olje- og energiminister Terje Aasland snakket med Fosen-aksjonistene da de aksjonerte i februar i år. Nå sier han at det ikke er aktuelt å rive alle vindturbinene på det nåværende tidspunkt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

– Jeg har stor respekt for at demonstrantene som samler seg i Oslo i dag så tydelig gir uttrykk for hva de mener i denne saken, skriver Aasland (Ap) i et innlegg på Facebook onsdag formiddag.

Han poengterer at Høyesterett ikke sier hva som skal skje med vindturbinene på Fosen.

– Det er regjeringens ansvar at saken finner sin løsning, skriver Aasland.

Han viser til at det nå pågår mekling mellom partene, men sier at han ikke vil forskuttere utfallet i saken.

– Men riving av samtlige vindturbiner på Fosen nå, slik demonstrantene krever, er imidlertid ikke aktuelt. Dette er heller ikke et sannsynlig utfall verken av en vedtaksprosess eller en meklingsprosess, skriver Aasland.