MDG ber Høyre finansiere ekstern granskning av Solberg-saken

NTB

MDGs Lan Marie Berg mener at en tredjepart bør få arbeidet med å ettergå Erna Solbergs forklaring med aksjelistene til Sindre Finnes.

– Høyre burde bruke av sin store partilommebok til å betale en objektiv tredjepart for å gå igjennom alt materiale og alle problemstillinger knyttet til Erna Solberg sin habilitet, og produsere en rapport som komiteen kan få oversendt. Rapporten må være uavhengig og mandatet offentlig, sier Lan Marie Berg til Dagbladet.

Hun er MDGs representant i kontrollkomiteen på Stortinget, og mener det er urimelig at stortingsrepresentantene nå må analysere flere hundre sider med aksjelister opp mot avgjørelser som Erna Solberg har tatt i regjering.

– Det er uholdbart at Stortinget må forholde seg til Erna Solberg sin ektemann i behandlingen av saken om hennes habilitetsbrudd. Jeg mener at Høyre har et særskilt ansvar for å bidra til å gjøre arbeidet til komiteen så enkelt som mulig, og at offentligheten får en objektiv sammenstilling av all informasjon om Erna Solberg sin habilitet, sakene hun behandlet, og ektemannens og andre nærståendes interesser, sier Berg.

Habilitetssakene har nå blitt av et så stort omfang at det kan bli nødvendig å invitere enda flere til høring i kontrollkomiteen, mener Lan Marie Berg.

Berg sier til NTB at man bør ta stilling til om man vil kalle inn tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Berg er nylig blitt medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Det er viktig for folks tillit at det er en bred prosess, hvor politikerne som har vært involvert får svare for seg, sier hun.