Listhaug oppfordrer myndighetene til å gjøre mer for å få nordmenn ut av Israel

Kommer med krav til norske myndigheter.

Nordmenn som sitter fast i Israel må få mer hjelp for å komme seg hjem, krever Frp-leder Sylvi Listhaug. Særlig ett stort reisefølge får oppmerksomhet.

– Vi ser at flere andre land har klart å hente ut sine innbyggere ved å handle raskt. Samtidig får vi opplysninger fra nordmenn som sitter fast i Israel at norske myndigheter gjør lite for å hjelpe. Så vidt vi vet er det kun private initiativ som har hjulpet nordmenn så langt, mens for eksempel Polen og Ungarn har sendt fly for å hente sine innbyggere, sier Sylvi Listhaug til NTB.

Hun mener både innleie av sivile fly og bruk av militære transportfly burde være til vurdering.

Det er særlig et reisefølge i regi av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) og Bjarte Ystebø som har fått problemer. 190 personer planlegger nå å reise ut av Israel med chartret fly tirsdag ettermiddag.

Ber om evakuering med fly

– Jeg er mildt sagt overrasket over at de har fått beskjed om å greie seg selv. Jeg hadde forventet at norske myndigheter hadde gjort en innsats for å hjelpe folk hjem i en så alvorlig situasjon, sier Listhaug til Dagen.

Ystebø selv har reagert kraftig, og sier til NTB at norsk UD burde evakuert gruppa med fly.

– Andre nordmenn har lyktes med å forlate Israel uten UD-bistand, hva har stått i veien for dere?

– Vi er så mange, flyavgangene få, og de har blitt stadig færre siden lørdag, ettersom mange selskap har sluttet å fly. Det er helt urealistisk for så mange å komme seg ut. Ja, kanskje noen kunne fått flybilletter ut av landet, men hvor lenge skal gruppen på 190 personer vente? Situasjonen er labil og oppleves truende for oss, skriver Ystebø i en epost til NTB.

Ber nordmenn registrere seg

Fra Utenriksdepartementet kommer følgende svar gjennom pressetalsperson Henrik Hoel:

«Situasjonen i området er alvorlig og uoversiktlig, og vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de reisende. Vi jobber med å kartlegge fortløpende utreisemuligheter for nordmenn og informerer om disse på regjeringen.no. Det er noen kommersielle flygninger ut fra Israel, men det er begrensede plasser og hyppige kanselleringer. Vi oppfordrer derfor reisende til å ta kontakt med reisebyrået og forsikringsbyrået sitt, og til å følge råd fra lokale myndigheter. På grunn av omstendighetene har norske myndigheter begrensede muligheter til å bistå norske statsborgere som nå befinner seg i Israel.»

Samtidig oppfordrer de norske borgere til å registrere seg i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.