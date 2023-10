Robert Kennedy jr. stiller som uavhengig kandidat i presidentvalget i USA

NTB

Miljøadvokaten og vaksinemotstanderen Robert F. Kennedy jr. dropper å stille som demokratisk presidentkandidat og stiller i stedet som uavhengig kandidat.

I en tale i Philadelphia mandag, der USAs uavhengighetsdokumenter ble undertegnet, sa Kennedy at det er økende misnøye i USA, og at han ønsker en ny «uavhengighetserklæring» fra store selskaper, mediene og de to store partiene.

– Jeg er kommet hit i dag for å erklære oss uavhengig av korrupsjonstyranni som frarøver oss bærekraftige liv, troen på framtiden og vår respekt for hverandre. Men da må jeg først erklære meg uavhengig av Demokratene og alle andre partier, sa han.

Kennedy, som er medlem av en av USAs mest berømte demokratiske familier, hadde lenge minimal oppslutning i sin kamp for å bli nominert som Demokratenes kandidat mot president Joe Biden. Målinger tyder på at han har mer støtte blant republikanere enn demokrater.

Uklart hvem som skades mest

De to store partiene er usikre på hvilket av dem som vil skades mest av et uavhengig Kennedy-kandidatur foran en valgkamp der alt tyder på at de to viktigste kandidatene blir Biden og tidligere president Donald Trump.

– Saken er at begge har rett. Mitt mål er å ødelegge for dem begge, sier Kennedy, som beskylder Demokratene for å sabotere hans kandidatur.

Bidens allierte har lenge oppfattet Kennedy som useriøs, mens Republikanerne har sendt ut et faktaskriv der det listes opp hvor mange ganger han har støttet liberale saker.

Som kandidat for et tredje parti kan han påvirke resultatet i vippestater der Biden og Trump ligger svært likt.

– Farlig for landet

Fire av Kennedys ti søsken har sendt ut en erklæring der de fordømmer hans kandidatur og beklager kunngjøringen.

– Beslutningen til vår bror Bobby om å stille som kandidat for et tredje parti mot Joe Biden er farlig for landet. Det kan så være at han har samme navn som vår far, men han deler ikke verdiene, visjonen eller dømmekraften, skriver de.

Mens Kennedy lenge anså seg som demokrat og ofte viser til sin far, avdøde senator Robert F. Kennedy, og onkel, president John F. Kennedy, har han de siste årene bygd nære forhold til personer på den ytre høyresiden, blant dem konspirasjonsteoretikeren Alex Jones og Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Meningsmålinger viser at langt flere republikanere enn demokrater har et positivt syn på ham. Han har også fått åpen støtte fra konservative langt ute på den ytre høyre-siden for sine marginale synspunkter, blant annet sin klare motstand mot coronavaksiner.