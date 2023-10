Ap ut mot Listhaug-utspill: – Helt urimelig

Kun Hamas og deres støttespillere er ansvarlig for helgens hendelser i Israel, sier nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust (Ap).

I lys av det som har skjedd og som fortsatt skjer i Israel og Palestina, tar både KrF og Frp til orde for å kutte eller fryse noe av bistanden Norge sender til Palestina.

Særlig Frps Sylvi Listhaug gikk hardt ut, og mente Norge med sin finansiering av det palestinske skolesystemet har vært med å bidra til å gjøre dagens situasjon mulig.

Dette reagerer Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Åsmund Aukrust på.

Aukrust er også første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen.

– Listhaug kommer med en helt urimelig påstand. Det er en forferdelig aksjon som har foregått denne helga, hvor hundrevis av menneskeliv har gått tapt. De som er ansvarlig for det er Hamas og deres støttespillere, sier han til ABC Nyheter.

Ap ikke tilhenger av å kutte bistand til Palestina

Aukrust sier også at Ap ikke er tilhengere av å fjerne støtten til palestinerne.

– Tvert imot vil det palestinske folk nå stå overfor en humanitær katastrofe i tillegg til den vanskelig situasjonen de står i. Dette kan sannsynligvis være med på å skape mer ekstreme holdninger. Vi vil derfor fortsette å støtte Palestina gjennom FN og humanitært for å skape trygghet.

Han understreker at det er viktig å få frem at dette er en forferdelig krise som vi fortsatt står midt opp i.

– Flere er tatt til gisler, og det er umulig å vite hvordan de neste timene og dagene blir. Vi kommer til å ha viktige diskusjoner om krisen fremover.

– Gjennomgår hvert år

Sammen med Frp har Høyre og KrF tatt til orde for at regjeringen nå grundig gjennomgår bistanden som sendes til Palestina.

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), sier blant annet til ABC Nyheter at hun forventer at utenriksministeren og utviklingsministeren nå kritisk og grundig gjennomgår all norsk bistand til Palestina.

– Det er særlig viktig å forsikre seg om at Norge ikke foretar utbetalinger til aktører som støtter Hamas’ terrorhandlinger, sier hun.

Aukrust påpeker at de hvert år går grundig gjennom bistanden.

– Og nå er det også sånn at de tre partiene selv styrte landet når det meste av bistanden til Palestina har blitt gitt. Listhaug var til og med statsråd, legger han til.