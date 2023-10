Ikke flertall i kontrollkomiteen for å be Sindre Finnes møte til høring i Stortinget

Audun Lysbakken sier nei til at kontrollkomiteen bør invitere Sindre Finnes til høring om habilitetssakene. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

SV og MDG vil ikke støtte et forslag om å be Sindre Finnes stille til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Det bekrefter SVs Audun Lysbakken og MDGs Lan Marie Berg til VG.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes tirsdag for å planlegge veien videre mot den åpne høringen om habilitetssakene på komiteens bord. Både Rødt og Frp har tidligere tatt til orde for at Sindre Finnes bør inviteres til høringen i forbindelse med de mye omtalte aksjehandlene han gjorde mens ektefellen Erna Solberg (H) var statsminister.

Finnes kunne uansett ha nektet å møte fordi det er frivillig.