KrF og Frp vil kutte i bistanden til Palestina

– For tidlig, er svaret fra Senterpartiet.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sier han vil se på muligheten for å kutte i bistanden til Palestina, ifølge svenske Expressen.

Blant de norske partiene går Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i bresjen for å se på noe lignende i Norge.

Partileder i Frp, Sylvi Listhaug sier de alltid har vært skeptiske til bistanden Norge har gitt til de palestinske områdene.

– Vi frykter at bistanden har bidratt til å styrke de elementene i det palestinske samfunnet som ønsker å utslette Israel og som ikke ønsker en fredelig løsning. Vi mener at denne hendelsen bør få regjeringen til å revurdere både pengestrømmene som hvert eneste år går til de palestinske områdene og dialog-linjen overfor Hamas, sier Listhaug til ABC Nyheter.

– Fremskrittspartiet har hele tiden vært tydelige på at bistanden til de palestinske myndighetene må opphøre, og at øvrig bistand må underlegges streng kontroll. Dette gjelder også palestinske skolebøker, som vi lenge har visst har radikalisert og økt hatet mot israelere i den palestinske befolkningen. Norge har dessverre bidratt til å finansiere skolesystemet som har gjort dette mulig, legger hun til.

Ber om gjennomgang

Utenrikspolitisk talsperson og nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein, tar til orde for å fryse deler av bistanden.

– KrF mener regjeringen må fryse den delen av bistanden som går til kapasitetsbygging for palestinske selvstyremyndigheter frem til de fordømmer de forferdelige terrorhandlingene begått av Hamas, sier han til ABC Nyheter.

Nestleder i KrF Dag-Inge Ulstein.

Han understreker likevel at de humanitære behovene vil være enorme den nærmeste tiden og at Norge har en humanitær plikt til å hjelpe sivile i nød.

– I tillegg er det andre prosjekt som det ikke er mulig eller riktig å stoppe umiddelbart, slik som helseprosjekt som gir kreftbehandling av personer fra Gaza, sier Ulstein.

Han sier det også er god grunn til å stille kritiske spørsmål til resultatene ved de enorme midlene som har gått til Palestina og ber samtidig regjeringen gjøre en full gjennomgang av bistanden til Palestina.

– Dette er ikke noe nytt fra oss. Vi har tidligere bedt om at bistanden blir fryst til det kan sikres at det ikke går til terrorlønn. Vi holdt også tilbake bistand til Palestina i regjering som følge av gjennomgang av palestinsk skolemateriell, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), forventer at utenriksministeren og utviklingsministeren nå kritisk og grundig gjennomgår all norsk bistand til Palestina. Les mer Lukk

Melby er uenig

Venstre-leder Guri Melby er ikke enig med KrF og Frp. Hun mener ikke det er riktig å fryse humanitær bistand til Gaza.

– Israel trenger nå vår politiske støtte fordi de har en helt legitim rett til å forsvare seg mot terrorangrep fra Hamas. Samtidig er det en sivil befolkning på Gazastripen som lever under ekstremt vanskelig forhold både akkurat nå og i dagene som kommer. Det gjør at behovet for humanitær bistand til Gaza er stort, og kommer til å øke, sier Melby til ABC Nyheter.

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), forventer at utenriksministeren og utviklingsministeren nå kritisk og grundig gjennomgår all norsk bistand til Palestina.

– Det er særlig viktig å forsikre seg om at Norge ikke foretar utbetalinger til aktører som støtter Hamas’ terrorhandlinger. Samtidig må Norge stille opp med akutt nødhjelp gjennom internasjonale humanitære organisasjoner til de mange sivile som nå blir rammet, på begge sider av konflikten, sier Søreide til ABC Nyheter.

Sp: – For tidlig

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Les mer Lukk

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad, mener det er for tidlig å ta stilling til spørsmålet om kutt i bistanden.

– Midt oppe i en krigssituasjon med store menneskelige tap og lidelser, er det for tidlig å si noe om dette. Mye av den norske støtten er humanitær støtte, dette vil det være stort behov for framover, sier hun til ABC Nyheter.

Rødt har vært tydelige i i sin støtte til Palestina i lang tid, og mener Norge bør stanse våpenhandel med Israel. Utenrikspolitisk talsperson, Bjørnar Moxnes, påpeker at bistanden Rødt ivrer for til Palestina, og foreslår i sine alternative budsjetter, ikke går til Hamas.

– Den går til palestinske fagforeninger, kvinnebevegelse og menneskerettighetsforkjempere, og den forvaltes av norske myndigheter, av FN-programmer og av internasjonale bistandsorganisasjoner. Å kutte ut krisehjelp til voldsutsatte kvinner i Palestina, på grunn av krigsforbrytelser utført av Hamas og Islamsk hellig krig, ville vært litt underlig. Jeg synes ikke kollektiv avstraffelse av sivile er det denne konflikten trenger mer av, sier han til ABC Nyheter.

Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson for SV, mener støtte til det palestinske folket er viktigere enn noen gang.

– Det var allereie ei humanitær krise på Gaza etter årevis med blokade, og no varslar Israel at dei vil stenga all tilførsel av straum, mat, vatn og drivstoff for to millionar menneske samtidig som dei bombar området. Palestinarane må vita at dei ikkje er totalt overlatne til seg sjølv i ein brutal krig. Det vil berre styrka ekstreme krefter, sier hun til ABC Nyheter.