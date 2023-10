Tidligere programleder: – Joe Biden kunne ikke fullføre setningene sine

Sage Steele sier at intervjuet med Biden var «trist» fordi han virket forvirret og «ikke klarte å fullføre setningene sine».

– Han slet, sier Steele om den eldste presidenten i USAs historie.

– Så glem alt om politikk. Jeg bryr meg ikke, jeg stemte ikke på ham, sier Steele til programleder Bill Maher, og innrømmer at hun synes Biden er «en forferdelig president».

Steele forteller programlederen at hun intervjuet Joe Biden i mars 2021 til et forhåndsinnspilt innslag i forkant av åpningen av «Major League Baseball».

«Det var via satellitt, ikke fysisk», forklarer hun, og bemerker at hun måtte oppholde presidenten mens de ventet på at tekniske problemer skulle løses:

«Så jeg var nødt til å småprate. Jeg måtte småprate og vente på at vi skulle komme i gang».

Se video: Får massiv kritikk:

– Hva heter hun?

Steele sier at hun ikke kunne se presidenten fordi medarbeiderne hans holdt et linsedeksel over kameraet «helt til siste sekund, men man kan høre ham, og vi småprater».

– Så jeg kan høre ham, og han sier: ‘Hva er dette for noe? Vent - hva heter hun?’, fortsetter Steele.

– Jeg tenkte: ‘Herregud!’. Så sa en medhjelper: ‘SportsCenter, ESPN’, og han sa: ‘Å, ok’.

Da skal presidenten ha begynt å fortelle om sin egen karriere innenfor amerikansk fotball, skriver New York Post.

– Så begynte han å fortelle historier om sin egen fotballkarriere», forteller Steele, og bemerker at hun fortsatt ikke kunne se ham.

«Han sa: ‘Jeg har de beste hendene’. Hva sier du til det?» spør Steele.

«Og det tristeste er at stemmen hans bare ble sløv. Han sa: ‘Jeg var god’, og så ble han stille, og så sa han ... ‘Øh, glem det’».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Programleder Sage Steele på et arrangement i 2017.

«For gammel»

– Jeg syntes det var så trist, for jeg skjønte at det var derfor han satt i kjelleren under hele valgkampen - for selv da klarte han ikke å fullføre setningene sine, han slet, fortsetter Steele.

– Så glem alt om politikk. Jeg bryr meg ikke, jeg stemte ikke på ham». «Men det gjorde meg trist, avslutter hun.

Steeles opptreden kommer bare dager etter at Maher sa til Biden at han burde trekke seg fra presidentvalget i 2024.

Programlederen gjorde da narr av Biden og beskrev presidenten som «den eneste demokraten som kan tape mot Trump».

– Noen må overbevise president Biden om at hvis han stiller til valg igjen, kommer han til å overlate landet til Trump og gå inn i historien som Ruth Bader Biden, personen som ikke vet når han skal gi seg og dermed gjør stor skade på partiet og landet sitt», sa Maher med henvisning til den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg.

– Det som betyr noe, er at velgerne synes Biden er for gammel, fortsatte han.

– Det som betyr noe, er at han kommer til å tape mot Trump.