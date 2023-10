Donald Trumps dansing kritiseres av Melania

Dansingen til Donald Trump har blitt kommentert av Melania Trump, ifølge den tidligere presidenten.

I en tale til det republikanske partiet i California avslører Trump at Melania har kritisert dansingen og historiefortellingen hans for å være «upresidentiell».

Da Trump talte på det fire dager lange høstmøtet til det republikanske partiet i California, brukte han anledningen til å snakke om valgkampen for 2024, og underholdt publikum mens han snakket.

Mens han snakket om menn og kvinner i idretten, fortalte han om en golftur med den tidligere NFL-spilleren Brian Urlacher for et par måneder siden, skriver Newsweek.

Han sammenlignet Urlachers størrelse med sin egen manager. «Hun er på størrelse med beinet hans, kanskje», sa han.

Se video: Biden på strandtur: Blir sammenlignet med Trump:

Biden på strandtur: Blir sammenlignet med Trump

– Folk liker det

Deretter fortalte Trump en historie om en kvinnelig vektløfter og forsøkte å imitere henne, men stoppet seg selv før han kom i gang:

– Jeg vil ikke imitere henne: Jeg vil ikke imitere henne. Som dere vet, hater min kone, førstedamen, når jeg gjør dette. Hun sa: ‘Det er ikke presidentaktig’. Og jeg sa: Ja, men folk liker det.

Publikum jublet og lo da han fortsatte: «Hun sa at det ikke er presidentaktig, og det forstår jeg. Hun har også to andre ting, det, og så liker hun ikke at jeg danser litt til valgkampmusikken».

En kort stund pumpet han knyttnevene i været og viste frem en av bevegelsene sine i en brøkdel av et sekund.

– Jeg sa at jeg har et problem fordi alle vil ha det. De skriker dans, dans, dans, fortsatte Trump.

«Du så ikke bra ut»

Det er ikke første gang den tidligere presidenten snakker om Melanias kommentarer til utseendet og presentasjonen hans.

På et valgkampstopp i Iowa fortalte Trump at hun følger med på intervjuene hans, og at belysningen påvirker hvordan han ser ut på TV. I talen refererte han til at Melania sa: «Du så ikke bra ut, for mye lys, og kritiserte produksjonsteamet sitt.

77-åringen er republikanernes ledende kandidat til presidentvalget i 2024.

Til tross for sine nåværende juridiske problemer, inkludert fire tiltaler han har erklært seg ikke skyldig i, ser Trump ut til å gjøre det bra på meningsmålingene, som viser at han ligger langt foran sine republikanske konkurrenter.

Ifølge nettstedet FiveThirtyEight, som analyserer meningsmålinger per 1. oktober, har Trump 50 prosent oppslutning, etterfulgt av Floridas guvernør Ron DeSantis med 18 prosent og Sør Carolinas tidligere guvernør Nikki Haley med 15 prosent.