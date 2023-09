Budsjettkrisen i USA trolig midlertidig avverget

NTB

Få timer før fristen for å vedta nytt statsbudsjett i USA utløp, har et flertall i Representantens hus vedtatt å forlenge fristen med 45 dager.

Dermed ser det ut til at nedstengning av statsapparatet er avverget. I hvert fall fram til midten av november.

Forslaget ble vedtatt med 335 mot 91 stemmer under avstemningen i Representantens hus lørdag ettermiddag lokal tid. Nå skal det sendes videre til avstemning i Senatet, der Demokratene har flertall. Senatorene har frist til midnatt lokal tid med å godkjenne forslaget.

Ifølge amerikanske medier er det i det midlertidige budsjettet avsatt penger til katastrofehjelp til områder i USA som rammes av naturkatastrofer. Men det er ikke avsatt penger til militær eller annen økonomisk støtte til Ukraina.

Det var den hardt pressede lederen i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, som lyktes i å snekre sammen et kompromiss som også demokratene ville stille seg bak.

Republikanerne har flertall i Representantenes hus, men under lørdagens avstemning krevdes det to tredels flertall for å få vedtatt forslaget Kun én demokrat stemte mot. Det samme gjorde 90 republikanere. Fem republikanere og to demokrater avsto fra å stemme.