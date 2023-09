Budsjettkrisen i USA midlertidig avverget – forlenger budsjettperioden med 45 dager

Den republikanske presidenten i Representantenes hus, Kevin McCarthy, har ikke greid å få ytterliggående representanter til å bli med på å vedta et nytt statsbudsjett. Dermed går det mot nedstengning av staten. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Få timer før fristen for å vedta nytt statsbudsjett i USA utløp, har et flertall i Representantens hus vedtatt et midlertidig forslag som forlenger budsjettperioden med 45 dager.