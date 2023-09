Serbisk politiker innrømmer rolle i helgens angrep i Kosovo

NTB

Den kosovo-serbiske politikeren Milan Radoicic innrømmer å ha deltatt i skuddvekslingen forrige helg som tok livet av fire mennesker i nordlige Kosovo.

I et brev sendt til Reuters av hans advokat skriver Radoicic, som er etterlyst i Kosovo og bor i nabolandet Serbia, at han kom til Kosovo forrige helg for å «oppmuntre serbere til å motstå statsminister Albin Kurtis terrorregime».

– Jeg forberedte personlig logistikken for forsvaret av det serbiske folk, skriver Radoicic, som understreker at han ikke informerte serbiske myndigheter om dette eller mottok hjelp fra dem.

Uttalelsen kommer etter at fire personer ble drept, deriblant en kosovisk politibetjent, da kamper brøt ut mellom væpnede serbere og politi nord i Kosovo natt til søndag. Kampene fant sted ved et kloster i nærheten av Bajske, ikke langt fra grensen til Serbia.

Det hvite hus har oppfordret Serbia til å trekke tilbake sin store militære tilstedeværelse ved grensen til Kosovo etter sammenstøtene.

Selv om Kosovo erklærte seg uavhengig av Serbia i 2008, er det aldri akseptert av de serbiske myndighetene.