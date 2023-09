USAs avtroppende forsvarssjef med tydelig stikk til Trump

Har sin siste dag på jobb fredag.

Fredag har Mark Milley sin siste dag på jobb som USAs forsvarssjef. På avslutningsseremonien sa han at militæret «ikke avlegger ed til en wannabe-diktator.»

– Vi avlegger ingen ed til en konge, dronning, tyrann eller diktator. Og heller ikke til en wannabe-diktator, sa Milley ved en militærbase utenfor Washington D.C.

Selv om han nevnte ingen ved navn, var det liten tvil om hvem som var målet for kommentaren: tidligere president Donald Trump. Milley ble oppnevnt som forsvarssjef i 2019, og har blant annet ledet det amerikanske militæret gjennom tilbaketrekkingen fra Afghanistan og det enorme bistandsprogrammet til Ukraina etter Russlands invasjon.

Hans kanskje største utfordring kom imidlertid under og etter presidentvalget i 2020, der Trump ble den første presidenten i amerikansk historie som ikke ville vedgå valgnederlaget sitt, noe som rettet oppmerksomheten mot militærets rolle.

Milley måtte blant annet angivelig ringe opp den kinesiske forsvarssjefen i all hemmelighet for å forsikre om at USA fortsatt var et stabilt land, ifølge en bok av journalisten Bob Woodward. I ettertid har Trump kommet med påstander i sosiale medier om at «dette ville tidligere ført til DØDSSTRAFF!» for Milley.

Milley erstattes av luftvåpenets Charles «CQ» Brown, som blir den andre afroamerikaneren i rollen.