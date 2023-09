Hva skjer hvis USA stenger ned

NTB

USAs statsadministrasjon kan stenge ned til helgen dersom Kongressen ikke blir enig om et nytt statsbudsjett.

I henhold til amerikansk lov kan ikke den føderale staten bruke penger som ikke er bevilget gjennom et statsbudsjett vedtatt av Kongressen.

Dermed må statlige kontorer i teorien stenge dørene, og de ansatte blir bedt om å holde seg hjemme, uten å få lønn.

En nedstengning er likevel i praksis ikke så dramatisk som det ser ut. For det første er det bare rundt 25 prosent av staten som er direkte avhengig av bevilgninger gjennom budsjettet.

Viktige tjenester fortsetter

Siden budsjettprosessen blir fastlåst fra tid til en annen, sist for fire år siden, er det dessuten sørget for at essensielle tjenester som flykontroll og politi ikke stanser. Det militære er heller ikke særlig berørt.

De ansatte i slike viktige tjenester må derfor komme på arbeid likevel, men uten å få lønn før Kongressen kommer seg videre og avslutter nedstengningen.

Goder som trygd gjennom pensjonssystemet Social Security og statlige helsetjenester gjennom Medicare fortsetter fordi det er innført lover som gjør at slike tjenester ikke er avhengig av årlige budsjettbevilgninger. Staten stanses heller ikke fra å betale renter på statsgjelda.

Domstoler og rettsvesen fortsetter å fungere en stund på basis av egne inntekter fra gebyrer, og Kongressen stenger ikke ned på grunn av dens grunnlovsfestede forpliktelser.

Nasjonalparker stenges

Nedstengninger kan likevel skape problemer for folk. Blant annet kan søknader om pass og statlige lån til småbedrifter bli forsinket, inspeksjoner for matsikkerhet begrenses, og besøkssentre og toaletter i nasjonalparker og museer stenges. Det betyr at porten til mange nasjonalparker blir stengt.

En egen lov sørger for at ingen mister lønna, selv om lønnsutbetalinger stanses. All utestående lønn utbetales når nedstengningen er over. Det kan likevel bli vanskelig for mange om nedstengningen varer lenge.

Dersom nedstengninger varer bare noen dager, betyr de ikke mye. Varer de lenger, får de større betydning for den økonomiske veksten, selv om det tapte raskt kan hentes inn igjen.

Derimot kan en lengre nedstengning få negativ betydning for tilliten til USAs kredittverdighet.

Kilder: AP, Brookings