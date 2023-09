Samuel Charap forutså Russlands invasjon: Slik tror han krigen vil ende

Charaps sammenligner konflikten med Korea-krigen

Både Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj håper de kan knuse hverandre og vinne krigen militært. Men trolig er ingen av partene sterke nok til å klare det.

Det mener den tidligere rådgiveren for Obama-administrasjonen, Samuel Charap. I dag er han tilknyttet tenketanken RAND Corporation hvor han jobber som senioranalytiker.

Charap var en av få eksperter som mente det var sannsynlig at Putin ville gi ordre om å invadere Ukraina. Mange stilte seg tvilende til dette, fordi de mente risikoen ville være altfor høy.

– Russland vil være en trussel mot sine naboer for alltid

– Dette har vært en strategisk katastrofe for Russland, sier senioranalytiker Samuel Charap om Putins beslutning om å invadere nabolandet.

Samuel Charap mente også at risikoen ved en fullskala invasjon var høy, men trodde likevel Putin var villig til å ta sjansen på å overrumple Ukraina, og dermed utvide det russiske imperiet i strid med all folkerett, internasjonale avtaler og menneskerettigheter.

I dag, 19 måneder etter at krigen startet, deler den tidligere Obama-rådgiveren sine tanker om hvordan han tror den ekstremt blodige krigen vil bli avsluttet.

– Russland vil være en trussel mot sine naboer for alltid. Det er en realitet som vi og Ukraina må leve med. Vi må tenke på hva som er sannsynlig og best å oppnå, fremfor hva du ønsker, sier senioranalytikeren i et intervju med dansk TV 2.

– Det vil ikke være på slagmarken at Ukraina og Russland får slutt på krigen

Han tror det derfor er mer sannsynlig at de krigførende partene blir enige om en våpenhvile enn at et russisk flagg blir plantet i Kyiv eller et ukrainsk flagg vaier i Moskva.

Charap viser til at seier i krig mellom stater kan oppnås ved enten å demilitarisere den ene siden, fjerne en regjering, utslette den eller okkupere den, men at det er helt uaktuelt i denne krigen hvor kontakt- og konfliktlinjen er ekstremt lang.

Charaps analyse innebærer at Putin og Zelenskyj, mot alle odds, må sette seg ned ved forhandlingsbordet, eller forhandle via mellommenn, og komme frem til en løsning som stilner våpnene. Han tviler på om krigen kan avgjøres med blanke våpen alene.

– Det vil ikke være på slagmarken at Ukraina og Russland får slutt på krigen, fastslår senioranalytikeren.

– Lite sannsynlig på grunn av den sterke fiendtligheten



Han tror likevel det vil bli flere våpenhviler før frontlinjen fryser til. Charaps sammenligner konflikten med Korea-krigen. Selv etter 70 års våpenhvile, er Nord- og Sør-Korea fortsatt i krig med hverandre, teknisk sett.

Men det er likefullt en slags fred i form av fravær av krig, selv om begge land er væpnet til tennene, og Nord-Korea truer med atomkrig og tester missiler i strid med alle internasjonale avtaler.

– Siden en fredsavtale og et politisk forlik er lite sannsynlig på grunn av den sterke fiendtligheten som har utviklet seg under denne krigen, kan det være en våpenhvile der ingen av krigens parter blir enige om hvilken grense de anerkjenner som en internasjonal grense, forklarer Samuel Charap.

– En strategisk katastrofe for Russland

Han tegner imidlertid et dystert bilde over utsiktene til fred dersom Putin ikke bøyer av, men fastholder sine ambisjoner om å dominere Europa, koste hva det koste vil. Han ber derfor europeiske land om å stålsette seg for hva som kan komme.

– Dette har vært en strategisk katastrofe for Russland. Hvis vi virkelig tror at Putin ikke vil spare noen midler i sin søken etter å dominere Europa, vil implikasjonene være ekstreme, og da bør vi alle være i krig med Russland, advarer senioranalytikeren.

Putin: Vi er klare for å forhandle



Samuel Charap er tidligere rådgiver for Obama-administrasjonen, I dag er han tilknyttet tenketanken RAND Corporation hvor han jobber som senioranaltiker.

Putin har tidligere uttalt at Russland er klar til å forhandle, og innstille krigshandlingene.

– For å starte fredsprosessen må regimet i Kyiv først og fremst droppe forbudet mot forhandlinger. Kiev må i ettertid si at de er klare for det. Det er alt, og så får vi se, sa Putin.

I sommer sa han at det var «umulig å inngå en våpenhvile når vi er under angrep». Det til tross for at det var Russland som startet krigen, og som nærmest daglig terrorbomber Ukraina.

– Det ville ha legitimert Russlands ran av territorium

USAs utenriksminister Antony Blinken har tidligere uttalt at en våpenhvile i Ukraina bare kan komme i stand som del av en fredsavtale og russisk tilbaketrekking. Han advarer mot å inngå en våpenhvile som bare låser fast nåværende frontlinjer.

– Det ville ha legitimert Russlands ran av territorium, belønnet aggressoren og straffet offeret, sa Blinken under et besøk i Finland i sommer.

– Seieren må oppnås på slagmarken

Ukrainas president la fram sin fredsformel på G20-møtet i november i fjor. Den inneholddt ti punkter som Zelenskyj ønsker å skaffe internasjonal støtte til.

Zelenskyj har tidligere avvist å delta i fredssamtaler så lenge de russiske styrkene fortsatt står på ukrainsk jord.

– Seieren må oppnås på slagmarken, har Zelenskyj uttalt til Financial Times.

Dermed er utsiktene fred svært dårlige. I mellomtiden er det de tunge våpnene som taler sitt tydelige språk.