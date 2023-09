Kasakhstan vil ikke hjelpe Russland med å bryte sanksjonene

President Kassym-Jomart Tokajev (t.v.), her sammen med Tyskland statsminister Olaf Scholz i Berlin, sier Kasakhstan ikke hjelper Russland med å omgå sanksjonene. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kasakhstans president gjør det klart at de ikke vil hjelpe Russland med å omgå sanksjonene mot landet etter invasjonen av Ukraina, trass i rykter om at Russland får viktige varer via Sentral-Asia.