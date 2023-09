Kristersson om volden: Sverige har aldri sett noe lignende

NTB

Sveriges statsminister Ulf Kristersson holdt torsdag kveld en tale til nasjonen om volden som herjer landet. – Det er en vanskelig tid for Sverige, sier han.

Kristersson kunngjorde at han har innkalt Sveriges rikspolitisjef og den svenske forsvarssjefen til et møte for å diskutere hvordan forsvaret kan bistå politiet i kampen mot de kriminelle gjengene.

I talen sin trakk statsministeren fram flere av voldshendelsene der uskyldige uten tilknytning til de kriminelle gjengene har blitt drept.

– Verst i Europa

– Nå rammes stadig flere barn og unge mennesker av den grove volden. Sverige har aldri før sett noe lignende. Ingen andre land i Europa har sett noe lignende, sa han.

– Hederlige mennesker, foreldre som gjør alt rett, men som lever i skrekk for at barna skal lokkes av gjengens penger, klokker og biler. Vi skal jage gjengene, og vi skal beseire gjengene. Vi skal stille dem for retten. Dersom de er svenske statsborgere skal de dømmes til strenge straffer. Er de utenlandske statsborgere, skal de utvises, sa han.

Den svenske statsministeren pekte videre på at skyterelatert vold har tredoblet seg i løpet av de siste ti årene.

– Ansvarsløs innvandringspolitikk

– En uansvarlig innvandringspolitikk og en mislykket integrering har forverret situasjonen, sa han.

Kristersson opplyste at regjeringen vil endre innvandringspolitikken, og trakk blant annet fram at det innføres strengere straffer for grove våpenlovbrudd. Det skal også innføres flere visitasjonssoner og en rekke andre tiltak.

September har vært den dødeligste måneden i Sverige på fire år. Hittil er tolv mennesker blitt drept, bare onsdag kveld og natt til torsdag ble tre mennesker drept. Ifølge politiet hadde to av de tre ingen tilknytning til kriminelle gjenger.