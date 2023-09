Væpnet student drepte tre i Rotterdam

NTB

En universitetslærer, en kvinne og hennes datter ble drept da en student med automatgevær åpnet ild i Rotterdam torsdag, opplyser nederlandsk politi. Mannen ble kort etter pågrepet.

Ifølge politiet var det en kamuflasjekledd mann som løsnet skudd i en leilighet i en forstad til Rotterdam og deretter tok seg inn på universitetssykehuset i byen. Begge steder oppsto det brann, men de ble raskt slukket.

Den 32 år gamle mannen, som var student ved universitetet, drepte en 39 år gammel kvinne som bodde i nabolaget hans, og hennes 14 år gamle datter ble alvorlig såret, opplyste politisjef Fred Westerbeke. Datteren døde senere på sykehus.

Etter å ha satt fyr på kvinnens hus reiste han videre til universitetssykehuset i nærheten der han skjøt og drepte en 46 år gammel lærer. Han ble deretter pågrepet av politiet utenfor sykehus, der han også rakk å starte en brann.

– Vi er sjokkert av en fryktelig hendelse. Skudd ble avfyrt på to forskjellige steder i byen, og mange mennesker var vitner, sier Rotterdams ordfører Ahmed Aboutaleb.

Politi og nødetater utenfor Erasmus MC-sykehuset i Rotterdam etter skyteepisodene der to mennesker ble drept og en tenåring ble alvorlig såret.

Sentrum avsperret

Politiet sperret av store deler av Rotterdam sentrum etter meldingen om at tre personer var skutt og såret i to skyteepisoder..

Videoer i sosiale medier viser politi som hjelper studenter med å komme seg unna, og panikkslagne helseansatte som hjelper pasienter ut på bårer og i rullestoler, mens tungt væpnet politi ankommer sykehuset på leting etter gjerningsmannen.

Politihelikoptre surret over sykehuset Erasmus MC, og politiet utplasserte skarpskyttere på sykehusets tak.

En god stund etter at hendelsen var brakt under kontroll og den mistenkte var pågrepet, lette politiet etter flere ofre eller folk som hadde gjemt seg mens skytingen pågikk.

Kamuflasjekledd

En video viste senere en kamuflasjekledd mann i håndjern som ble ført ut av politiet. Han mistenkes for å stå bak begge skyteepisodene.

Motivet for angrepet er ikke kjent, skriver nyhetsbyrået ANP. Det er ikke tale om to gjerningsmenn slik det først gikk rykter om.

Politiet opplyser på en pressekonferanse torsdag kveld at den antatte gjerningsmannen er student ved universitetet som er tilknyttet sykehuset.

Byens statsadvokat Hugo Hillennar sier at den mistenkte gjerningsmannen var kjent for politiet fra før, og at han tidligere er dømt for dyreplageri.

Studenter hjelpes ut etter at en væpnet student skjøt og drepte en lærer på universitetssykehuset i Rotterdam.

Panikk og skriking

– Først var det skyting i fjerde etasje. Fire eller fem skudd ble avfyrt. Så ble en molotovcocktail kastet inn i utdanningssenteret, sier en student.

– Det var mye panikk og masse skrik og hyl. Jeg hørte ikke skuddene, bare panikken, og det var det som fikk meg til å reagere, sa et annet øyenvitne.

Rotterdam er ofte åsted for skyteepisoder som i de fleste tilfeller har sammenheng med konflikter mellom rivaliserende narkosmuglingsgjenger.