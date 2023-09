Politiet: Minst to drept i skyting i Rotterdam

NTB

Minst to mennesker er drept i to skyteepisoder i Rotterdam, melder nederlandsk politi, som leter etter flere mulige ofre. En mann er pågrepet i saken.

Torsdag ettermiddag sperret politiet av store deler av Rotterdam sentrum etter melding om at tre personer var skutt og såret i to skyteepisoder. Senere på torsdagen ble det bekreftet at minst to var drept.

To personer ble skutt inne i et klasserom på et universitetssykehus i byen, og rett etterpå ble en mann observert på flukt fra stedet på motorsykkel. Da hadde politiet allerede blitt varslet om at en person var skutt i en leilighet et annet sted i byen.

Ifølge politiet var det en kamuflasjekledd mann som åpnet ild i en leilighet i en forstad til Rotterdam og deretter tok seg inn på sykehuset. Begge steder oppsto brann, men de er slukket.

Pågrepet

En 32 år gammel mistenkt gjerningsmann ble pågrepet kort etter inne på sykehuset Erasmus MC, men motivet for angrepet er ikke kjent, skriver nyhetsbyrået ANP. Det er ikke tale om to gjerningsmenn slik det først gikk rykter om.

Politiet opplyser på en pressekonferanse torsdag kveld at den antatte gjerningsmannen er student ved universitetet som er tilknyttet sykehuset.

De to drepte er en kvinne på 32 år og en 42 år gammel lærer ved sykehuset.

Videoer i sosiale medier viser politi som hjelper studenter og pasienter med å komme seg unna, mange på bårer og i senger, mens tungt væpnet politi som ankommer sykehuset på leting etter gjerningsmannen. Politihelikoptre surret over åstedet.

En video viste senere en mann i håndjern som ble ført ut av politiet. Han mistenkes for å stå bak begge skyteepisodene.

Panikk og skriking

– Først var det skyting på fjerde etasje. Fire eller fem skudd ble avfyrt. Så ble en molotovcocktail kastet inn i utdanningssenteret, sier en student.

– Det var mye panikk og masse skrik og hyl. Jeg hørte ikke skuddene, bare panikken, og det var det som fikk meg til å reagere, sa et annet øyenvitne.

Rotterdam er ofte åsted for skyteepisoder som i de fleste tilfeller har sammenheng med konflikter mellom rivaliserende narkosmuglingsgjenger.