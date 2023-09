Republikanerne holder første høring i riksrettsprosessen mot Biden

NTB

Republikanerne innledet torsdag den første høringen i riksrettsprosessen mot president Joe Biden. Der skal alt bevis i saken legges fram.

Riksrettstiltalen dreier seg om anklager om at presidenten tjente penger på sønnen Hunters utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident.

Lederen for kontrollkomiteen i Representantenes hus, James Comer fra Kentucky, sier de har et fjell av bevis som vil vise at Biden senior misbrukte sin stilling til beste for familien. Han gjorde det klart at panelet som fører saken, vil «følge pengene og bevisene».

Demokratene sier at republikanerne ikke har noen bevis for sine påstander, og de anklager republikanerne for å iverksette riksrettsprosessen utelukkende som hevn for riksrettsprosessene mot tidligere president Donald Trump, og for å hjelpe Trump foran neste års valg.

– De har ikke en eneste bit av bevis mot president Biden for noe som rettferdiggjør riksrett, sa Jamie Raskin, som er den ledende demokraten i panelet.

Det var tidligere i september at det republikanske flertallet i Representantenes hus kunngjorde at det åpnes riksrettsprosess mot presidenten. Biden og Det hvite hus avviser påstandene mot ham.

– Ikke nok bevis

Torsdag skulle alt republikanerne mener de har av bevis i saken, legges fram, og flere ulike personer vitnet, de fleste eksperter på skattespørsmål og riksrettsteori. Ingen vitner med kjennskap til Biden-familien eller Hunter Bidens forretningsvirksomhet har vitnet ennå.

En professor i riksrettshistorie, Jonathan Turley, som republikanerne har kalt inn, mente terskelen for å starte prosessen var imøtekommet, men at foreliggende bevis ikke er nok for en dom.

En jussprofessor som demokratene kalte inn, Michael Gerhardt, sa at det ikke fins nok bevis til å starte en legitim riksrettsprosess.

Riksrett, eller «impeachment» på engelsk, er en prosess der de folkevalgte i Representantenes hus reiser riksrettstiltale mot landets president, visepresident eller andre embetsmenn, som oftest dommere.

Selve riksrettshøringene holdes i Senatet. For å fradømme noen stillingen sin må minst to tredjedeler av senatorene stemme for domfellelse.

Umulig å vinne

Prosessen kommer i gang til tross for spredt skepsis i republikanernes egne rekker og en dyp motvilje blant republikanske senatorer som er bekymret for de politiske konsekvensene av en sak som anses totalt umulig for republikanerne å vinne.

Demokratene har flertall med 51 mot 49 senatorer, og to tredels flertall innebærer at det trengs 67 senatorer for å felle Biden.

Idet høringene startet, viste demokratene fram en plansje som viser hvor lang tid som gjenstår før statsadministrasjonen stenger ned fordi Kongressen ikke blir enig om et budsjett.

– Vi er 62 timer fra en nedstengning av USAs stat, og republikanerne iverksetter en riksrettsprosess basert på en for lengst avvist og diskreditert løgn, sa Jamie Raskin.