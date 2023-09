Sveriges opposisjonsleder vil sette inn militæret for bekjempe voldsbølgen

NTB

Opposisjonsleder Magdalena Andersson sier Socialdemokraterna ønsker å sette inn militæret til å få bukt på den pågående voldsbølgen i Sverige.

– Regjeringen må begynne å være handlekraftige. Dette er ikke Sverige, slik kan vi ikke ha det i Sverige, sier Andersson til Aftonbladet.

Til Sveriges Radio sier hun at militæret blant annet kan bistå politiet med transport, teknisk støtte og vakthold. Andersson understreker imidlertid at hun ikke vil at militæret skal bistå politiet med politifaglige oppgaver ettersom de ikke har bedt om det.

Det har vært en rekke volds- og skytehendelser i Sverige den siste tiden. Voldsopptrappingen i Uppsala og Stockholm knyttes blant annet til en intern konflikt i den kriminelle gjengen som omtales som Foxtrot-nettverket.