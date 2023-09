Donald Trump stryker sju navn fra visepresident-listen

Tidligere president Donald Trump har utelukket å velge minst sju fremtredende republikanere som sin medkandidat til presidentvalget i 2024.

Da den tidligere presidenten holdt en tale hos en bildelprodusent i Michigan onsdag, antydet han at alle de sju kandidatene som deltok i republikanernes andre primærvalgdebatt, ikke ville stå på hans liste over potensielle visepresidenter.

– Denne talen er over alt på TV, sa Trump.

– Vet dere at vi konkurrerer mot jobbkandidater? De er alle sammen jobbsøkere. Nei, de er alle kandidater til en jobb. De vil gjøre hva som helst. Minister for noe – de sier til og med visepresident.

– Jeg vet ikke, er det noen som ser en visepresident i gruppen? fortsatte han.

– Jeg tror ikke det.

På spørsmål om hvorvidt uttalelsene betydde at debattdeltakerne ikke lenger var aktuelle som motkandidater, bekrefter Trumps talsmann Steven Cheung at alle de syv kandidatene var utelukket, og sier «President Trump var krystallklar».

En audition?

Kandidatene som deltok i debatten var Floridas guvernør Ron DeSantis, tidligere visepresident Mike Pence, USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, forretningsmannen Vivek Ramaswamy, New Jerseys tidligere guvernør Chris Christie, senator Tim Scott fra Sør Carolina og Nord Dakotas guvernør Doug Burgum.

Trump nektet å delta i republikanernes presidentdebatt for andre gang, etter at han også hadde takket nei til å delta i den første debatten i forrige måned.

Politiske observatører har sett på noen av pro-Trump-kandidatenes deltakelse i onsdagens debatt, som Ramaswamy, som en slags «audition» for å bli vurdert som den tidligere presidentens medkandidat, skriver Newsweek.

Den tidligere presidenten har tidligere antydet at han ville vurdere andre 2024-kandidater som potensielle medkandidater, og skrev i et innlegg på Truth Social noen uker før den første debatten at han ville «la dem debattere» for å se hvem han «muligens ville vurdere som visepresident».

Potensielle kandidater

Trump har allerede utelukket Pence fra å komme i betraktning før han offisielt erklærte sitt eget kandidatur, og sa i fjor at den tidligere visepresidenten «begikk politisk selvmord» ved å nekte å støtte påstandene om et «stjålet» presidentvalg i 2020 og unnlate å blokkere sertifiseringen av president Joe Bidens seier i Kongressen 6. januar 2021.

Tidligere guvernørkandidat i Arizona, Kari Lake, guvernør i Nord Dakota, Kristi Noem, kongressmedlem Marjorie Taylor Greene fra Georgia og kongressmedlem Byron Donalds fra Florida er blant de potensielle kandidatene til Trump som ikke har blitt utelukket.

Samtidig tyder meningsmålingene på at utsiktene til at noen av Trumps rivaler skal ta ham igjen og bli nominert til president, er svært små. Per onsdag viser et gjennomsnitt av meningsmålinger at Trump leder blant republikanerne med over 42 prosentpoeng.