Putin bekymret for høyere drivstoffpriser i Russland

Putin oppfordrer blant annet regjeringen til å samarbeide tettere med oljeselskapene for å senke prisene. Foto: Mikhail Metzel / Sputnik / Kreml via AP / NTB

NTB

Regjeringen må komme med raskere svar på økte bensinpriser, sier Russlands president Vladimir Putin.

Det skjer til tross for at russiske myndigheter i forrige uke begrenset eksporten av bensin og diesel, for å stabilisere markedet. Bensinprisene har begynt å stige igjen denne uka.

– Vi må behandle dette forsiktig, men jeg vil likevel be dere om å reagere raskere på disse begivenhetene, sa Putin under et regjeringsmøte onsdag.

Han oppfordret blant annet regjeringen til å samarbeide tettere med oljeselskapene for å senke prisene.

Analytikere har blant annet pekt på en svak rubel, høy global oljepris, og mange raffinerier som er ute av drift på grunn av vedlikeholdsarbeid som årsaker.

I noen regioner har bønder ikke kunnet høste inn korn på grunn av mangel på drivstoff for landbruksmaskiner, ifølge lokale medier.