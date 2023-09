Støre ble først informert om Huitfeldt-saken etter elleve dager

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under et besøk i Litauen i sommer. Det gikk 22 dager fra Huitfeldt varslet UD om mannens aksjekjøp før hun snakket med Støre om saken. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Det gikk elleve dager fra Anniken Huitfeldt slo alarm om mannens aksjer, før statsministeren ble informert. Først etter 22 dager snakket de sammen om saken.

Dette kommer fram i en redegjørelse statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tirsdag sendte til kontrollkomiteen på Stortinget.

Fra før er det kjent at utenriksminister Huitfeldt 6. august ble klar over at ektemannen hadde handlet aksjer i mye større omfang enn hun hadde visst om. Dette gjorde henne inhabil i flere saker.

Dagen etter, den 7. august, informerte Huitfeldt utenriksråden om saken, som umiddelbart satte i gang undersøkelser.

Ventet flere dager

Embetsverket på Statsministerens kontor (SMK) ble også involvert i saken allerede 7. august.

Likevel gikk det ytterligere halvannen uke før statsministeren ble informert.

– Jeg ble selv orientert om saken den 18. august. Deretter ble jeg holdt løpende orientert og involvert av mine medarbeidere på Statsministerens kontor om saksgangen og dialogen med Utenriksdepartementet, skriver Støre i brevet til kontrollkomiteen.

I hele perioden etter at Huitfeldt varslet Utenriksdepartementet (UD) om ektemannens aksjehandler, jobbet UD med å skaffe bedre oversikt over saken.

De ba også lovavdelingen i Justisdepartementet om å klargjøre de rettslige konsekvensene av aksjehandelen.

Politisk ledelse ble koblet på

Den 15. august ble det gitt en grundig orientering fra embetsverket i UD om saken, til embetsverket på SMK.

Etter dette ble også noen i politisk ledelse på SMK involvert i dialogen med UD, men Støre opplyser ikke om hvem.

Politisk ledelse består av statsministeren, ti statssekretærer og én politisk rådgiver.

Støre opplyser at det «var viktig å bruke tid på å jobbe grundig gjennom saken og få all informasjon på bordet».

– Utenriksministeren har opplyst at hun mottok detaljert informasjon om ektemannens aksjetransaksjoner den 17. august. Stabssjef ved Statsministerens kontor fikk oversendt listen den 19. august, skriver Støre.

Informerte offentligheten

Lovavdelingen ga sin uttalelse om saken 28. august.

Dagen etterpå, den 29. august, snakket Støre med utenriksministeren om habilitetssaken for første gang.

Neste morgen innkalte Huitfeldt til en pressekonferanse og orienterte for første gang offentligheten.

Da hadde det altså gått 23 dager fra Huitfeldt først varslet UD om aksjehandlene. Tidligere har Huitfeldt fått kritikk for at det også gikk 16 dager fra tidligere statsråd Ola Borten Moe gikk av på grunn av inhabilitet rundt aksjekjøp 21. juli, til Huitfeldt tok opp aksjehandel med ektemannen.

Huitfeldt har sagt at hun var kjent med at ektemannen eide aksjer, men at hun spurte ham om kjøp og salg etter flere saker som har handlet om habilitet denne sommeren.