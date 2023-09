Kontrollkomiteen ber om redegjørelse fra Erna Solberg

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber om en skriftlig redegjørelse fra Erna Solberg om habilitetsbruddene knyttet til ektemannens aksjeaktiviteter.

Det dreier seg om habilitetsbrudd Solberg allerede har snakket om i offentligheten, opplyste saksordfører Grunde Almeland (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen etter tirsdagens møte.

– Dette er et viktig grunnlag for at komiteen skal kunne gjøre en god og grundig jobb med å avdekke hvilke rutiner man har hatt eller ikke hatt, og ikke minst for Solberg selv, hvilke konkrete brudd dette handler om, sa Almeland til pressen.

Komitéleder Peter Frølich (H) understreker at beslutningene som ble tatt i komiteen tirsdag ettermiddag, er enstemmige.

I et brev til Statsministerens kontor bes det redegjort for hvilke vurderinger som ble gjort om Erna Solbergs habilitet da hun var statsminister.

– Vi ber om all den informasjonen SMK mener er relevant for den saken vi har i komiteen. SMK må vurdere hvor langt det kan gå innenfor loven, men vi mener all informasjon som er relevant, bør komme til komiteen, sier Almeland med henvisning til at SMK fortsatt holder tilbake en del intern dokumenter.

Stortingets kontrollkomité har ennå ikke bestemt om Sindre Finnes skal inviteres til høringen i november.

Det vil bli besluttet på komiteens møte 10. oktober, opplyser saksordfører Grunde Almeland (V).

– Det blir et saksforberedende møte der vi avgjør hvem vi ønsker å invitere til høringen i november. Vi skal både avgjøre personer og hovedspørsmål for høringen, sier Almeland.

– Denne saken utvikler seg ganske mye, noe som kan bety at det må tas forbehold om utsettelser, sier han.