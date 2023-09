Joe Bidens marerittscenario kan bli virkelighet

Spekulasjoner om at Robert F. Kennedy jr. kan komme til å forlate Det demokratiske partiet, kan spå dårlig nytt for president Joe Biden.

Robert F. Kennedy jr. (69) ble nylig spurt av en velger på et folkemøte om han vil stille som uavhengig kandidat til Det hvite hus. Selv om han tidligere har sagt at han er fast bestemt på å beholde båndene til partiet som lenge har vært forbundet med Kennedy-klanen, utelukker ikke nevøen til president John F. Kennedy og sønnen til justisminister Robert F. Kennedy noe som helst.

– De prøver å sørge for at jeg ikke kan delta i den politiske prosessen i det hele tatt, så jeg kommer til å holde alle muligheter åpne, sa Kennedy.

Se video: Ny flause for Biden: Hører du meg?

Frykten vokser

Demokratene er bekymret for at en tredjepartskandidat vil trekke stemmer fra Biden, som har lav oppslutning, og bidra til en seier for den republikanske kandidaten i 2024.

De samme bekymringene ble uttrykt etter at filosofen Cornel West kunngjorde at han ville stille som kandidat for Det grønne partiet. Og nå vokser frykten ettersom Biden fortsatt ligger hakk i hæl med republikanernes ledende kandidat, tidligere president Donald Trump, skriver Newsweek.

«Det siste Biden trenger, er at Robert Kennedy jr. stiller som libertarianer», sier den politiske konsulenten Jay Townsend. «Det vil ikke føre noe godt med seg for Biden».

En meningsmåling som ble offentliggjort i forrige uke, viser at en tredjedel av demokratene ville stemme på Kennedy hvis han stilte som uavhengig, en økning fra de 25 prosentene som sa at de ville stemme på ham i primærvalgene.

– Det faktum at president Biden er så upopulær at en tredjedel av demokratene ville stemt på en uavhengig kandidat i primærvalget, understreker viktigheten av å gjennomføre et rettferdig og konkurransedyktig primærvalg, har en talsmann for Kennedys kampanje fortalt.

Presidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. taler på et arrangement, 15. september 2023 i Los Angeles, California. Les mer Lukk

«Uten å nøle»

Gary Johnson, den tidligere republikanske guvernøren i New Mexico, som var presidentkandidat for Det libertarianske parti i 2012 og 2016, påpeker at et uavhengig kandidatur kan hjelpe Kennedy med å tiltrekke seg velgere som ikke ønsker å velge enda en president med tilknytning til det demokratiske partiet.

– Hvis Kennedy klarer å komme seg gjennom prosessen og bli Libertarianernes kandidat, vil jeg stemme på ham uten å nøle, for han er ikke Biden og han er ikke Trump, sier Johnson.

På spørsmål om en mulig utfordrer fra et tredje parti, fortalte en nær alliert av Biden: «I et jevnt valg teller hver eneste stemme. Ligger det i bakhodet til mange? Absolutt. Må vi være forsiktige når vi går videre? Ja, det må vi».

Misfornøyde med kandidatene

En ny undersøkelse viser at 3 av 10 amerikanere har et negativt syn på det demokratiske og det republikanske partiet, og at 63 prosent er misfornøyde med presidentkandidatene som har meldt seg så langt. Trettisju prosent sier at de skulle ønske det var flere partier å velge mellom.

Tallene fra undersøkelsen kommer samtidig som mer enn 15000 personer i Arizona har registrert seg som medlemmer av No Labels, et nytt politisk parti som lanserer en mulig tverrpolitisk liste mot Biden og Trump.

Selv om det er et lite antall velgere, er det likevel en stor nok gruppe til å kunne påvirke presidentvalget i en viktig delstat.

«Vi har vært veldig tydelige på at tredjepartier i tette valg kan være svært farlige og nesten helt sikkert vil skade presidenten», sier Matt Bennett, en av grunnleggerne av den demokratiske gruppen Third Way, som koordinerer arbeidet med å hindre rekruttering til No Labels. «Det ville gjelde for en No Labels-kandidat, og det ville gjelde for RFK».

Kennedy har sagt at han «må ta en avgjørelse om han stiller som uavhengig før 15. oktober».