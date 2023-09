Høyre kaller Venstre-brudd alvorlig – inviterer de borgerlige partiene til møte i Oslo

NTB

Høyres Eirik Lae Solberg omtaler situasjonen i Oslo-politikken som alvorlig etter at Venstre kunngjorde brudd med KrF og Frp.

Han inviterer til møte med de borgerlige partiene klokka 14 tirsdag.

– Velgerne har stemt for et politisk skifte i Oslo ved å gi de fire borgerlige partiene flertall. Det er derfor vårt felles ansvar å sørge for at Oslo får en ny politisk retning og et nytt byråd, sier Lae Solberg til NTB.

Tirsdag formiddag kunngjorde Venstre at de ikke går videre til forhandlinger med KrF og Frp. I stedet ønsker de et mindretallsbyråd med Høyre.

– I lys av det Venstre nå har varslet, og på bakgrunn av sonderingene jeg har hatt, inviterer jeg derfor KrF, Frp og Venstre til et felles møte på Høyres hus klokken 1400 i ettermiddag. Jeg har ikke flere kommentarer før etter dagens møte, sier Lae Solberg.

Høyre ønsker et bredt borgerlig byråd med Venstre, KrF og Frp. Partiene skulle i utgangspunktet runde av sonderingene mandag, men det ble ikke noe av.

Venstre sier at avstanden til KrF og Frp er særlig stor på områder som klima- og miljøpolitikk, ruspolitikk og verdispørsmål.

– Sonderingene har ikke gjort oss trygge på at avstanden ville vært noe mindre i forhandlinger, og det er derfor ikke grunnlag fra vår side for å gå videre til forhandlingsstadiet med KrF og Frp, sier Hallstein Bjercke (V) til Avisa Oslo.