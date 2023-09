Ap brukte mest på Facebook-reklame i valgkampen

NTB

Arbeiderpartiets mange lokallag brukte 2,5 millioner på Facebook-reklame i valgkampen, mest av alle partier. Rødt og KrF brukte minst.

Professor Bente Kalsnes ved Høyskolen Kristiania skriver i en oppsummering at annonsering i sosiale medier ble hyppig brukt for å mobilisere velgere i valget.

Hun har hentet ut tall fra Facebooks annonsearkiv som viser at Ap brukte klart mest på Facebook-reklame. Facebook er det sosiale mediet med flest brukere i Norge.

Høyre brukte nesten like mye – 2,3 millioner. Deretter fulgte Frp med 1,2 og MDG med like over en million.

Kalsnes trekker fram at det krever ressurser å annonsere i sosiale medier, og at det kan være overraskende at MDG kommer så høyt opp på lista.

Samtidig viser oversikten at partiene bruker klart mest reklame på innlegg som fronter mannlige kandidater. Bare SV har en jevn fordeling av reklamepengene på kvinner og menn.

Mesteparten av annonseringen var imidlertid for ulike lokallag.