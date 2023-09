Erna Solberg tror ikke Finnes vil handle aksjer om hun blir statsminister

NTB

Erna Solberg tror ikke Sindre Finnes vil fortsette å handle aksjer dersom hun blir valgt som statsminister i 2025. Det sier hun til Dagbladet.

– Slik situasjonen er nå, tror jeg ikke han vil risikere å komme i den situasjonen en gang til, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagbladet.

Både Finnes og Solberg er i hardt vær etter at det ble kjent at førstnevnte hadde handlet aksjer mens Solberg var statsminister mellom 2013 og 2021. Ifølge Finnes selv har han tjent omtrent 1,8 millioner kroner på aksjehandlingen. Solberg hevder hun ikke var klar over omfanget av aksjehandelen hans.

Til avisa forteller hun at hun ikke er sikker på at ektemannen har lært av sine feil, men sier at hun «tror» han har det.

– Jeg tror at det vil være helt åpenbart at Sindre ikke kommer til å fortsette med aksjehandler nå, sier hun.

Hun erkjenner samtidig at det er langt fram i tid og at problemstillingen bare er hypotetisk.