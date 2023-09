Danmark stanser utlysning av letetillatelse på oljefelt

NTB

Regjeringen i Danmark har stanset utlysningen av lete- og utvinningstillatelser på oljefeltet Elly-Luke i Nordsjøen.

Kun ett oljeselskap, Bluenord, hadde søkt om å få drive virksomhet på feltet. Men søknaden er nå trukket, etter at selskapet oppdaget mulige tekniske utfordringer.

Mandag kunngjorde regjeringen at «minirunden» knyttet til Elly-Luke er stanset. Beslutningen ble begrunnet med at Bluenord hadde trukket sin søknad.

Utlysningen av nye lete- og utvinningstillatelser på Elly-Luke er blitt kritisert både av opposisjonspartier og miljøorganisasjoner.

Kritikerne har uttrykt bekymring for Danmarks miljøomdømme og pekt på at Danmark var med på å grunnlegge Beyond Oil and Gas Alliance, der medlemslandene lover å jobbe for å fase ut all produksjon av olje og gass. Målet er å bidra til å bremse klimaendringene.

Et flertall på Folketinget vedtok i 2020 den såkalte Nordsjøavtalen, som slår fast at utvinning av olje og gass i danske havområder skal avsluttes innen 2050.