Ap åpner for samtaler med Høyre i Bergen

NTB

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) i Bergen åpner nå for samtaler med Høyres Christine Meyer for å få Bybanen over Bryggen.

– Om Christine Meyer vil ha samtaler med oss for å få laget en avtale, så er vi her, sier Bakervik til Bergens Tidende.

Siden kommunevalget for to uker siden har Bybanen i Bergen skapt hodebry for byens politikere og blitt et sentralt tema for hvem som skal lede byen de neste fire årene.

Mandag fortsatte Meyer og Høyre forhandlingene om byrådsmakt med partiene som ønsker en ny utredning av bybanetunnel gjennom sentrum.

Samtidig har Arbeiderpartiet nå åpnet for å gi støtte til Høyre i bystyret for at man skal unngå en omkamp om bybane til Åsane.

Bakervik forteller til avisen at han traff Meyer på gaten fredag, og at Ap er der om hun vil ha samtaler med dem.

Meyer skriver i en sms til avisen at hun ser på henvendelsen fra Bakervik som en håndsrekning, men har ikke planer om å snu.

– Høyres mål er nå å sørge for et skifte i byen og et borgerlig byråd.