Vladimir Putin hånes for utseende og joggedress etter nyoppdagede videoer

President Vladimir Putin deltar på et møte med Belarus` president Aleksandr Lukasjenko i Sotsji i Russland 15. september 2023.

Videoklippet skal angivelig være fra «tidlig på 1990-tallet».

Den finske kringkasteren YLE la søndag ut videoer av Russlands president Vladimir Putin fra begynnelsen av 1990-tallet som viser ham spille bordtennis, fiske og ha på seg en joggedress, noe som fikk brukere på sosiale medier til å gjøre narr av ham.

«Du ser det ikke, men jeg vedder på at han har på seg en rumpetaske også», spøkte en person på X, tidligere Twitter.

Vladimir Putin latterliggjøres for dårlig stil og ustelt hår i video fra 90-tallet.

Kommentaren var en av flere fra brukere av sosiale medier som har kommentert Putins utseende, inkludert hans nå utdaterte klesvalg og hans fyldigere hår.

«Han er kledd i en ermeløs T-skjorte, blå Adidas-joggebukse og har ustelt hår og ser trist og ubeskrivelig ut. Russlands president Vladimir Putin har sjelden blitt sett slik», skriver YLE på sine nettsider om videoene.

Se video: Ukraina: – Den russiske flåten har problemer:

Uforutsigbar reaksjon

YLE oppgir ikke noe eksakt årstall for når videoen ble laget, men forteller at opptakene var gjort «tidlig på 1990-tallet» og at Putin ville ha vært rundt 40 år gammel på den tiden.

YLE ville heller ikke oppgi kilden til videoene «fordi Putins reaksjon på avsløringer om hans privatliv kan være uforutsigbar». YLE sier at de har verifisert videoene gjennom flere kilder.

Ifølge YLE skal videoene ha blitt filmet på øya Torsö i Raseborg, som ligger ca. 10 mil fra Helsingfors på Finlands sørkyst. Putin skal ha besøkt øya i forbindelse med en 1. mai-feiring.

I videoen ser man også Anatolij Sobtjak, den tidligere borgermesteren i Sankt Petersburg som døde under mystiske omstendigheter i 2000, samt Sobtjaks livvakter, skriver Newsweek.

Putin spiller bordtennis mot vaktene sammen med Sobtjak og «ler til og med en sjelden gang», ifølge YLE.

Putin spiller bordtennis i singlet.

«Seriøst dårlig smak»

«Putin i joggedress er et bevis på at selv verdensledere har sine pinlige tenåringsøyeblikk», skrev en X-bruker om opptaket.

«Seriøst dårlig smak når det gjelder overdimensjonerte joggedresser i merkelige farger! Kanskje han er fargeblind? Kanskje han ikke har noen smak? Kanskje han ikke har noen dømmekraft», lød en annen kommentar.

Anton Gerashchenko, som er rådgiver for Ukrainas innenriksminister, var mer kritisk.

«Har dere sett disse bildene ennå? Den fremtidige store geostrategen, sexsymbolet og drømmen til alle russiske kvinner. Og også den fremtidige morderen, internasjonale terroristen og galningen», skrev han på X.